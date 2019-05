Deux sorties culturelles gratuites par année pour chaque élève dès la rentrée 2019





QUÉBEC, le 30 mai 2019 /CNW Telbec/ - Dans le but de permettre aux jeunes du préscolaire, du primaire et du secondaire de vivre des expériences culturelles significatives, deux sorties leur seront dorénavant offertes gratuitement au cours de chaque année scolaire.

Pour ce faire, le Budget du Québec prévoit des investissements additionnels de 12,5 millions de dollars en 2019-2020 et de 112,5 millions de dollars sur 5 ans. Grâce à cette bonification, 32,5 millions de dollars seront disponibles dès la prochaine rentrée scolaire pour offrir aux élèves un éventail de sorties associées à différents secteurs culturels (arts de la scène, patrimoine, arts visuels, muséologie, etc.).

La ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, et le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Citations :

« La culture est une valeur indissociable du parcours scolaire de nos jeunes. Les initier à différentes formes d'expression culturelle dès leur plus jeune âge stimulera leur curiosité et forgera un esprit critique indispensable à l'appréciation des arts. L'annonce d'aujourd'hui traduit la volonté de notre gouvernement de multiplier les occasions pour les jeunes de vivre des expériences culturelles avec des artistes à même les lieux de diffusion professionnels. Plus tôt un jeune y est exposé, plus il sera susceptible de fréquenter les institutions culturelles à l'âge adulte. En instaurant cette culture de la culture dès la petite enfance, nous enrichissons le public de demain, et nous valorisons une société fière de ses artistes. Le Québec a la chance de pouvoir compter sur un milieu culturel dynamique et il est primordial d'en faire bénéficier la jeunesse québécoise ».

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

« Aujourd'hui, notre gouvernement donne suite à un engagement particulièrement important pris auprès des élèves et des parents : dès la prochaine rentrée scolaire, tous les élèves du Québec auront droit à un minimum de deux sorties scolaires en milieu culturel, et ce, gratuitement. Aimer la culture, ça s'apprend. Cet investissement important permettra d'amener nos enfants à aimer la lecture, les arts et la culture, de les intéresser à nos artistes et à leurs créations et, à terme, d'encourager la création artistique de langue française. Notre ambition est de faire des élèves des citoyens actifs et avertis qui pourront, à leur tour, créer la culture de demain ».

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

La somme annoncée provient essentiellement de l'enveloppe budgétaire du ministère de la Culture et des Communications, et sera accordée par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur aux commissions scolaires et aux établissements d'enseignement privés agréés par l'entremise de leurs règles budgétaires.

Les établissements d'enseignement pourront effectuer ces sorties dans les organismes inscrits au Répertoire culture-éducation. Ce répertoire, géré par le ministère de la Culture et des Communications, regroupe plus de 900 organismes ayant fait l'objet d'un processus de sélection rigoureux reposant sur leur approche éducative et leur offre artistique et culturelle.

Lien connexe :

http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/dossiers/culture-education/sorties-scolaires/

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

Communiqué envoyé le 30 mai 2019 à 14:30 et diffusé par :