Des champions nationaux dans 44 domaines spécialisés sont couronnés aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2019

HALIFAX, Nouvelle-Écosse, 30 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Skills/Compétences Canada a publié les résultats finaux des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2019. Au cours de la semaine, plus de 550 élèves et apprentis de partout au pays se sont affrontés dans le cadre de concours, au Halifax Exhibition Centre, dans l'espoir de décrocher le titre de « champion national » dans 44 domaines de compétition spécialisés. La liste complète des médaillés est présentée sur le site Web de Skills/Compétences Canada .



Des médailles ont été remises aux champions et championnes dans 44 domaines de six secteurs spécialisés : le transport, la construction, la fabrication et l'ingénierie, la technologie de l'information, les services et l'employabilité.

De plus, durant les Olympiades, près de 7 500 élèves, chefs de file, représentants gouvernementaux et célébrités de l'industrie ont pris part aux activités proposées sur place, sur la Scène des compétences essentielles et aux plus de 50 stations Essaie un métier et une technologie. Kate Campbell et Sebastian Clovis, vedettes de HGTV, et Andy Hay, chef cuisinier vedette, figuraient parmi les célébrités sur place.

Les Olympiades ont pour but de susciter l'intérêt des jeunes du Canada à l'égard des professions stimulantes dans les métiers spécialisés et les technologies et de mettre en valeur ces domaines. Elles constituent l'unique compétition nationale pour de multiples domaines spécialisés organisée à l'intention des élèves et des apprentis du pays.

« Des événements comme les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies fournissent aux concurrents et concurrentes une tribune où montrer et perfectionner leurs compétences en vue de leur entrée dans le monde du travail. De plus, la rencontre permet aux jeunes qui n'ont jamais été exposés à l'univers des métiers et des technologies de découvrir les multiples professions spécialisées dans le cadre d'activités expérientielles », a expliqué Shaun Thorson, directeur général de Skills/Compétences Canada.

En 2020, les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies auront lieu au Centre des congrès de Vancouver , en Colombie-Britannique, les 28 et 29 mai.



Fondé en 1989, Skills/Compétences Canada est un organisme national à but non lucratif qui, de concert avec les employeurs, les enseignants, les syndicats et les gouvernements, fait la promotion des professions dans les métiers et les technologies auprès des jeunes. Pour de l'information sur les visites aux Olympiades, rendez-vous à : www.skillscompetencescanada.com .

