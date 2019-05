Les astuces d'une directrice de vol d'Air Transat pour découvrir Barcelone





MONTRÉAL, le 30 mai 2019 /CNW Telbec/ - Air Transat invite les voyageurs canadiens à découvrir Barcelone en compagnie de Camila, l'une de ses directrices de vol. Dans une série de vidéos et de publications sur les médias sociaux, l'employée d'Air Transat partage son enthousiasme pour cette ville colorée et cosmopolite à l'architecture tantôt gothique, tantôt moderne. Elle propose aussi des astuces pour visiter la destination, qui figure toujours parmi les plus populaires d'Europe.

Dans ses capsules vidéo diffusées sur YouTube, sur Instagram et sur Facebook, Camila présente les plages dorées de La Barceloneta et de Nova Icària ainsi que ses bons plans pour profiter de la mer, déguster des mets locaux et se reposer. Elle invite ensuite à un voyage dans le temps au coeur du quartier gothique, visitant ses endroits préférés dans cette enclave médiévale où l'ancien et le moderne se rencontrent. De plus, elle entraîne les internautes à la découverte de Montjuic. S'élevant à 185 mètres au-dessus du niveau de la mer, cette colline proéminente est connue pour être le poumon vert de Barcelone et l'un des meilleurs points de vue panoramiques de la ville. La série fait aussi rêver les voyageurs en présentant des lieux célèbres de Barcelone à travers les yeux de la directrice de vol : la Cathédrale de Barcelone et le luxuriant parc de la Ciutadella.

Sur la page Instagram d'Air Transat, Camila dévoile ses coups de coeur dans des stories. Les abonnés la suivront pendant une soirée en ville, découvriront ses recommandations d'endroits photogéniques à partager allègrement sur cette plateforme et apprendront à déguster des tapas à la façon des Barcelonais. Finalement, toutes ses suggestions sont regroupées dans l'article 5 étapes pour un voyage de rêve à Barcelone, publié sur experiencetransat.com.

Les astuces de Camila pour découvrir Barcelone s'inscrivent dans la continuité d'une campagne de contenu lancée en 2017 qui met de l'avant l'expertise des employés d'Air Transat en matière de vacances. Les vacanciers experts en vedette se font un plaisir de partager leurs trouvailles et coups de coeur à destination avec les voyageurs. Les autres vidéos de cette campagne -- qui proposent des conseils de voyage à Carthagène, en Colombie; dans la région de Cancun, au Mexique; à Puerto Plata et à Punta Cana, en République dominicaine; à Londres, au Royaume-Uni; à Lisbonne, au Portugal, ainsi qu'au Panama -- ont été vues plus de 20 millions de fois à ce jour.

Rappelons qu'avec Air Transat, Barcelone est accessible avec, au plus fort de la saison estivale, six vols par semaine à partir de Montréal (dont cinq vols directs), Toronto (dont trois vols directs) et Vancouver, cinq vols par semaine à partir de Calgary et trois vols par semaine à partir de Québec.

À propos d'Air Transat

Air Transat est le transporteur vacances numéro un au Canada. Elle offre une soixantaine de liaisons internationales dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe, ainsi que des vols intérieurs et de correspondance au Canada. Chaque année, l'entreprise transporte quelque 5 millions de passagers. Établie à Montréal, elle emploie 3 000 personnes. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc., une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances qui propose des forfaits, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes. Transat a obtenu la certification Travelife en 2018 au titre de son engagement en faveur du développement durable.

Distinctions et prix récents (2018)

Meilleure compagnie aérienne au monde dans la catégorie Loisirs aux World Airline Awards de Skytrax

Meilleure compagnie de vols nolisés aux Agents' Choice Awards de Baxter Travel Media

Meilleure compagnie aérienne à la remise des trophées Uni-Vers de l'Association des agents de voyages du Québec

