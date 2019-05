Temenos reconfirmée parmi les Meilleurs acteurs mondiaux et parmi les Meilleurs vendeurs mondiaux dans le Rapport 2019 sur les transactions publié par une entreprise d'études de marché dans l'industrie du numérique de 1ère catégorie





Pour la septième année consécutive, Temenos (SIX : TEMN), société de logiciels bancaires , a été classée parmi les « Meilleurs acteurs mondiaux » pour les transactions combinées dans le prestigieux Global Banking Platform Deals Survey 2019 (Enquête mondiale sur les transactions dans le domaine des plateformes bancaires 2019) de l'entreprise d'études de marché Forrester, indice de référence clé pour mesurer les activités nouvelles et étendues du système bancaire. Dans le même rapport, Temenos reconfirme également sa position parmi les « Meilleurs vendeurs mondiaux », Forrester faisant remarquer que « Temenos a acquis son statut parmi les Meilleurs vendeurs mondiaux pour la 13 e année consécutive. »

Les constatations de Forrester2 révèlent que les banques, qui considéraient avant que les activités bancaires numériques se limitaient aux canaux numériques, manifestent maintenant un intérêt accru en faveur des plateformes bancaires numériques de bout en bout. L'entreprise d'études de marché souligne également l'existence d'une forte frénésie commerciale qui entoure les acteurs de la « nouvelle école », ceux-ci « risquant de ne pas être vraiment transparents quant à leurs capacités ou leur impact sur le marché. » Forrester met en garde les acheteurs en signalant que « les vendeurs de plateformes bancaires établis ont tendance à être plus transparents que les sociétés fintech (de technologie financière) pour les services bancaires de base, en ce qui concerne leur réussite commerciale et leurs capacités en matière de solutions. »

Jost Hoppermann, , vice-président et analyste principal chez Forrester, indique dans le rapport : « La nécessité de discuter, et le temps consacré aux discussions, sont dépassés depuis longtemps : la transformation impérative des activités bancaires doit rapidement être mise à exécution. [...] Très peu de banques et de dirigeants technologiques expriment leur désaccord quant à la nécessité d'une transformation numérique totale des banques ? à finaliser d'ici 2025 ou avant pour éviter de succomber à la mort dans le cadre d'activités analogues. Confrontés à des impératifs de temps et à une baisse d'activités préoccupants, dans certains cas à d'horribles marges, les équipes technologiques du secteur bancaire doivent rechercher attentivement les produits disponibles dans le commerce qui les aident à accélérer et abréger leur parcours numérique. »

Max Chuard, président-directeur général de Temenos, a déclaré : « Nous sommes fiers d'être le seul vendeur au sommet de la pyramide des transactions combinées et être reconnus en tant que l'un des Meilleurs vendeurs mondiaux pour les nouvelles transactions dans le Global Banking Platform Deals Survey 2019 de Forrester. Notre leadership s'accentue ; nous avons lancé nos produits cloud-native et cloud-agnostic en 2019, nous avons le plus grand nombre de clients et l'envergure et la portée les plus importantes au monde, et nous laissons nos concurrents derrière nous, qu'il s'agisse d'anciens vendeurs ou de « nouveaux » vendeurs de systèmes hérités. Nous estimons que cela témoigne de la confiance que nos clients placent dans notre capacité de réaliser leur vision et leurs plans en matière de transformation numérique. Bénéficiant du soutien de plus de 6 000 conseillers de haut niveau pour déployer nos logiciels, nous ajoutons chaque jour une banque à notre panoplie. »

Le Global Banking Platform Deals Survey 2019 de Forrester est une enquête indépendante réalisée chaque année par Forrester. Il évalue à la fois le volume et l'étendue géographique des ventes de plateformes bancaires aux nouveaux clients et aux clients existants pour les transactions 2018. Cette étude est publiée pour guider les décideurs des établissements financiers du monde entier en leur permettant d'évaluer de manière efficace la pléthore de solutions logicielles bancaires disponibles

Temenos a également été classée en tant que leader dans The Forrester Wavetm: Global Digital Banking Platforms, Q3 2018. Au début de l'année, Temenos a lancé Temenos Infinity ? produit révolutionnaire de front-office de la banque numérique ? et Temenos T24 Transact, nouvelle génération de services bancaires de base. Ces nouveaux produits mettent davantage en évidence son engagement envers une innovation constante, tirant profit de 25 ans de mises en application dans 3 000 banques de plus de 150 pays, en offrant des fonctionnalités de la technologie API-first et de la réflexion conceptuelle les plus sophistiquées qui soient, cloud-native et cloud-agnostic.

À propos de Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN), qui a son siège à Genève, est le leader mondial des logiciels bancaires ; la société collabore avec les banques et autres établissements financiers pour transformer leurs modes opératoires et les aider ainsi à rester à l'avant-garde d'un marché en évolution. Plus de 3 000 entreprises à travers le monde, dont 41 des 50 plus grandes banques mondiales, font confiance à Temenos pour le traitement quotidien des transactions de plus de 500 millions de clients des services bancaires. Temenos propose des applications cloud-native et cloud-agnostic en matière de produits logiciels de front-office et des services bancaires de base, de paiements, de gestion de fonds et de gestion de patrimoine qui permettent aux banques d'offrir à leurs clients des expériences régulières et sans friction et de gagner en excellence opérationnelle. Il est avéré que la rentabilité des clients de Temenos est supérieure à celle de leurs pairs : en moyenne et sur une période de sept ans, le rendement de leurs actifs a été supérieur de 31 %, la rentabilité de leurs capitaux propres supérieure de 36 % et leur ratio coût/revenus 8,6 % plus faible que ceux des banques utilisant des applications héritées du passé. Pour plus d'informations, visitez le site www.temenos.com.

