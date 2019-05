La série Stranger Things envahit Baskin-Robbins Canada





Baskin-Robbins et Netflix déverrouillent la porte de curiosité d'avance pour donner aux fanatiques de la populaire série Stranger Things un avant-goût de la saison trois



TORONTO, le 30 mai 2019 /CNW/ - Baskin-Robbins, la plus importante chaîne de boutiques de crème glacée de fantaisie au monde, fait équipe avec Netflix pour donner aux fanatiques canadiens de la série Stranger Things quelque chose à se mettre sous la dent en attendant la diffusion très attendue du premier épisode le 4 juillet prochain. Car, après tout, même les Démogorgons adorent la crème glacée.

« Comme plusieurs millions de gens à travers le monde entier, nous avons suivi les deux premières saisons de la série Stranger Things et nous sommes très heureux que la crème glacée occupe une place de choix dans le cadre de la saison trois, affirme Natalie Joseph, représentante de Baskin-Robbins au Canada. Nos experts en arômes ont également accueilli ce partenariat avec enthousiasme et ont concocté de délicieuses saveurs de crème glacée et de savoureux délices glacés. »

À partir du mois de juin, la série Stranger Things envahit les boutiques Baskin-Robbins. D'abord, les fanatiques de crème glacée et de Stranger Things pourront déguster deux saveurs du mois de crème glacée exclusives inspirées de la fameuse série télé; soit la saveur Paradis de Onze, une crème glacée aromatisée au cornet gaufré avec des morceaux de pain de sucre enrobés de chocolat et un ruban à saveur de glaçage au chocolat, et la saveur Pralines le Monde à l'envers, une crème glacée au chocolat avec des pacanes pralinées et un ruban aromatisé au chocolat et au caramel.

Cinq produits supplémentaires s'ajouteront également au menu des boutiques Baskin-Robbins traditionnelles à travers le pays :

La Coupe glacée le Monde à l'envers , une coupe glacée mettant en vedette la saveur du mois Pralines le Monde à l'envers, dont les garnitures se retrouvent au fond de la coupe.

, une coupe glacée mettant en vedette la saveur du mois Pralines le Monde à l'envers, dont les garnitures se retrouvent au fond de la coupe. La Coupe glacée Démogorgon , servie dans un bol gaufré et ressemblant dangereusement au monstre Démogorgon.

, servie dans un bol gaufré et ressemblant dangereusement au monstre Démogorgon. La Pizza polaire MC à la crème glacée Guirlande des Byers , un savoureux retour à la saison un sous la forme d'une croûte de pizza polaire aux pépites de chocolat et de crème glacée Snickers MD , garnies de ficelles de fudge et de bonbons au chocolat M&Ms MD en guise de lumières de Noël.

, un savoureux retour à la saison un sous la forme d'une croûte de pizza polaire aux pépites de chocolat et de crème glacée Snickers , garnies de ficelles de fudge et de bonbons au chocolat M&Ms en guise de lumières de Noël. La Limonade givrée Elfe , une boisson rafraîchissante idéale pour l'été faite à partir de crème glacée à la vanille et de limonade Minute Maid MC .

, une boisson rafraîchissante idéale pour l'été faite à partir de crème glacée à la vanille et de limonade Minute Maid . Le Cornet gaufré fantaisie aux bonbons rouges qui fait partie de la promotion « Place à la fantaisie! » permettant aux clients d'échanger leur cornet gaufré ordinaire contre un cornet fantaisie trempé dans le chocolat au lait et enrobé des tout nouveaux bonbons rouges.

Marchandise de collection et contenants de crème glacée

En plus des nouveaux produits de crème glacée, les clients seront invités à se procurer des objets de collection offerts exclusivement chez Baskin-Robbins, dont l'unique et déjà très convoitée figurine Funko à l'effigie du personnage Steve Harrington de la série Stranger Things, tenant dans ses mains sa propre coupe glacée, ainsi que des aimants et des autocollants inspirés des années 80 et une série de quatre contenants uniques conservant la fraîcheur.

« Nous voulions donner aux fanatiques un avant-goût de la nouvelle saison de la série Stranger Things et nous sommes ravis de faire équipe avec Netflix afin d'offrir à la clientèle une escapade dans l'univers de Hawkins, dans l'Indiana, affirme Carol Austin, la vice-présidente du marketing de Baskin-Robbins. Nos activités du mois de juin ne sont que le commencement. Vous pouvez vous attendre à ce que ce partenariat prenne vie de plusieurs autres façons au cours des mois à venir. »

Suivez Baskin-Robbins sur les réseaux sociaux à l'aide du mot-clic #StrangerThingsBR pour en savoir plus sur ce partenariat emballant et visitez baskinrobbins.ca pour en savoir plus sur les nouvelles saveurs de crème glacée fantastiques qui s'ajoutent à la galerie. Et, n'oubliez pas de syntoniser le premier épisode de la saison trois de la série Stranger Things diffusé le jeudi 4 juillet prochain sur Netflix Canada.

Baskin-Robbins a été fondée en 1945 par deux passionnés de crème glacée qui partageaient le rêve de créer une boutique de crème glacée innovante qui serait un lieu de rassemblement pour les familles du quartier. Aujourd'hui, Baskin-Robbins Canada exploite 101 boutiques situées en Ontario, au Québec, au Manitoba et en Colombie-Britannique. Plus de 300 millions de personnes de partout dans le monde visitent Baskin-Robbins chaque année pour savourer les quelque 1?300 créations de son impressionnante galerie de crème glacée et pour profiter de sa gamme complète de délices glacés, dont les gâteaux à la crème glacée. Pour en savoir plus, visitez baskinrobbins.ca.

