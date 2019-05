Un chalet de montagne dans le Sud de la Californie, côté 21,5 millions de dollars, sera mis aux enchères sans prix de réserve via Concierge Auctions et Compass





Un chalet de montagne d'une surface de 16 000 pieds carrés, situé à Oak Glen, sera vendu aux enchères le mois prochain via la place de marché en ligne de Concierge Auctions. Située sur un terrain de 845 acres entouré de montagnes à 6 000 pieds d'altitude, la propriété ? connue sous le nom d'Eagle Crest ? est le complexe au sommet d'une montagne, et appartenant à un particulier, le plus haut en Californie du Sud. Actuellement coté 21,5 millions de dollars, le domaine situé au 40288 Pine Bench Road sera mis aux enchères sans prix de réserve en coopération avec Craig Strong de Compass. Les acheteurs potentiels pourront enchérir depuis n'importe où dans le monde du 26 au 28 juin via la place de marché en ligne internationale de la société.

« Cette vente aux enchères offre une occasion incroyable de posséder un refuge paisible dans les montagnes du Sud de la Californie », a expliqué M. Strong. « Le domaine compte des oeuvres personnalisées, uniques en leur genre, provenant d'artistes et de lieux du monde entier. La reproduction d'une demeure avec cet artisanat et ce niveau de détail nécessiterait de nombreuses années et un budget considérable ».

Les éléments architecturaux de la propriété avec cinq chambres à coucher incluent des plafonds en bois voûtés, de nombreuses grandes fenêtres offrant des vues sur l'océan, des meubles Alder réalisés sur mesure, plus de 69 tonnes de sols en pierre des « 3 rivières », ciselés naturellement, provenant d'une carrière dans la chaîne de montagnes de Wasatch et des portes intérieures en bois massif fabriquées sur mesure par Craftsman in Wood.

On trouve à l'intérieur une cuisine de qualité commerciale avec des appareils électroménagers de marques telles Braun, Bosch, Sub-Zero et Wolfe ; une salle à manger entourée de grandes colonnes en pierre allant du sol au plafond ; une suite parentale avec cheminée sculptée à la main, poêle, bar à café, deux terrasses extérieures orientées vers le nord et vers le sud, un sauna sec et une terrasse privée avec jacuzzi intégré ; une suite VIP autonome séparée avec cuisine, un cinéma 17 places avec billetterie, une salle de billard avec table de billard de tournoi Brunswick de neuf pieds, une chambre à vins avec armoire à vin Sub-Zero, un centre de fitness de type commercial avec Pilates et solarium, ainsi qu'un garage six places d'une surface de 4 100 pieds carrés, un atelier et un abri auto.

Les commodités extérieures incluent un spectaculaire lit de rivière avec roches naturelles de 150 pieds pouvant être transformé en paysage aquatique avec écoulement d'eau, deux granges, une maison de gardien, un étang de pêche approvisionné en poissons, des droits d'eau complets vérifiés et approuvés par Arrowhead Water et un immense terrain sauvage d'une surface de 845 acres.

Pour de plus amples renseignements, visitez ConciergeAuctions.com ou appelez le +1 212 202 2940.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 30 mai 2019 à 13:05 et diffusé par :