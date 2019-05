BMO annonce des nominations à la haute direction





Mandat élargi pour Erminia (Ernie) Johannson à titre de chef - Services bancaires aux particuliers Amérique du Nord et Services bancaires aux entreprises aux États-Unis, et nomination de Mona Malone au poste de chef - Ressources humaines

MONTRÉAL, le 30 mai 2019 /CNW/ - BMO Groupe financier (TSX:BMO) (NYSE:BMO) a annoncé aujourd'hui les nominations suivantes à la haute direction qui soutiendront le travail continu effectué par la Banque pour tirer parti de ses avantages stratégiques.

Erminia (Ernie) Johannson est nommée chef - Services bancaires aux particuliers Amérique du Nord et Services bancaires aux entreprises aux États-Unis. Cette nomination représente un mandat élargi pour elle puisqu'elle conserve ses fonctions de chef - Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis. Mme Johannson continuera également à diriger l'équipe Paiements de particuliers Amérique du Nord de la Banque et à relever de Cameron Fowler, président, Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord, BMO Groupe financier.

Mme Johannson s'est jointe à BMO en 2012 en tant que chef - Services bancaires aux particuliers au Canada, et en 2016, elle a été nommée chef - Crédit aux particuliers Amérique du Nord et chef - Gestion des risques. En 2018, elle est devenue chef - Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis.

« Ernie fait preuve d'un engagement sans pareil pour offrir une expérience client exceptionnelle, et sa feuille de route en matière d'innovation et de croissance durable du bénéfice dans des contextes en rapide évolution est excellente », a déclaré Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier. « Avec son mandat élargi, elle soutiendra nos efforts continus pour accélérer la croissance. »

Mona Malone est nommée chef - Talent et culture et chef - Ressources humaines, et rejoindra le Comité de direction de la Banque. Mme Malone s'est jointe à BMO en 1996 et a occupé des postes de direction au sein des Ressources humaines en plus de jouer des rôles clés pour l'organisation. Tout récemment, elle était chef déléguée - Ressources humaines et chef - Gestion des talents de BMO, poste où elle a joué un rôle déterminant en supervisant la préparation et la relève de la haute direction, la progression de L'Académie BMO Groupe financier et l'acquisition de talents à la Banque.

« Mona est une leader inclusive très talentueuse qui a eu un impact tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Banque », a souligné M. White. « Elle a joué un rôle crucial en contribuant à façonner notre stratégie et notre culture et, à titre de nouvelle chef - Talent et culture et chef - Ressources humaines, elle orientera nos efforts pour alimenter notre stratégie de croissance ambitieuse en misant sur notre actif le plus important - nos gens. »

Après un long mandat de chef - Ressources humaines très réussi, Richard Rudderham occupera désormais un nouveau poste en tant que chef - Intégration de la technologie aux secteurs. Son expérience impressionnante dans des rôles au sein de la Banque sera un atout considérable. Dans le cadre de son nouveau mandat, il travaillera en étroite collaboration avec le groupe Technologie et opérations et les groupes d'exploitation de la Banque afin de contribuer à augmenter l'efficience en tirant parti des plateformes technologiques et d'appuyer le travail lié aux solutions client.

