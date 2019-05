Alaka'i Technologies lance le premier système de mobilité aérienne à l'hydrogène, au monde





Aujourd'hui, Alaka'i Technologies a dévoilé Skai, la première solution de mobilité aérienne au monde, à être propulsée par des piles à combustible, et conçue pour transformer la façon dont le monde se déplace. De son véhicule de décollage et d'atterrissage vertical, électrique (electric vertical takeoff and landing, eVTOL) radicalement simple et sûr, de conception fluide et épurée, à sa source de combustible, un système qui fonctionne entièrement sur des piles à combustible à l'hydrogène, Skai sera l'une des solutions de mobilité aérienne les plus sures, les plus propres et les plus polyvalentes à être introduite au monde.

Les membres de l'équipe de base de Skai sont des experts en aéronautique, des ingénieurs et des pilotes vétérans reconnus à l'international, ayant occupé des postes de haut niveau pour la NASA, Raytheon, Beech, Cirrus, DayJet, et le Département de la défense, et animés par la même détermination de résoudre ensemble certains des défis globaux les plus urgents dans le monde, en termes de transport, d'énergie et d'environnement. Le système Skai a été conçu en coopération avec Designworks, le studio d'innovation en design du BMW Group, afin de tirer profit de son expertise créative et créer un véhicule de classe mondiale. Skai est le fruit de cet effort : dépouillé de toute complexité inutile, de gaspillage et de points de défaillance potentiels, il retient les éléments les plus essentiels pour l'appareil, et les optimise pour offrir l'expérience la plus intuitive.

« Cette équipe remarquablement impressionnante a été formée pour mettre notre expérience collective à profit et, au final, réaliser notre vision singulière et stratégique qui est de lancer Skai et de transformer le transport », a déclaré Brian Morrison, cofondateur, président et directeur de la technologie, d'Alaka'i Technologies. « Skai offre des solutions pratiques, en situation réelle, à tous les problèmes, de la réduction des embouteillages, à la livraison d'approvisionnements lors des catastrophes naturelles. Skai va proposer des applications réalistes et rentables aux marchés commerciaux, privés, du fret et de la mobilité aérienne personnelle. »

Le coeur de Skai, et l'une de ses caractéristiques les plus révolutionnaires, est l'utilisation de piles à combustible à l'hydrogène, une solution environnementale propre de bout en bout. Les piles à combustible à l'hydrogène, de Skai présentent l'avantage d'être réutilisables à 95 %, le reste étant recyclable (à 99 %), et produisent des émissions uniquement constituées de chaleur et d'eau qui sont fiables, sures et propres sur le plan environnemental. Il s'agit d'une alternative probante aux sources à combustible et à pile, traditionnelles. Les piles à combustible à l'hydrogène permettent à Skai de parcourir de plus grandes distances et de transporter une charge utile plus importante.

« La mobilité aérienne est un sujet fascinant et particulièrement motivant », a déclaré Holger Hampf, président de Designworks. « Notre objectif dans ce projet était de créer une nouvelle marque orientée consommateur, du tout au tout, en étudiant et en concevant tous les points de contact, aussi bien numériques, physiques que de service. Et, par conséquent, offrir une expérience axée utilisateur, qui soit intégrale, ciblée et extrêmement attrayante dans tous les domaines."

Alaka'i Technologies a initié son programme de test avec la FAA. En attendant la certification, Skai créera de nouvelles possibilités en termes de mobilité personnelle pour tous, d'interventions d'urgence efficaces, de distribution économique du fret, et d'utilisation de piles à combustible à l'hydrogène comme source de puissance extrêmement fiable à zéro émission.

Points saillants de Skai :

Conçu en collaboration avec Designworks, avec un savoir-faire de qualité inhérente

Alimenté par des piles à combustible à l'hydrogène à zéro émission

Autonomie : Jusqu'à 4 heures, ~400 miles

Six moteurs électriques fiables, silencieux et efficients, à redondance intégrée

Jusqu'à cinq places assises

Une architecture fiable, tolérante aux défaillances, pour la sureté et la sécurité

Version pilotée lancée en premier, avec des versions autonomes par la suite

Conçu pour une sécurité sans compromis, avec un parachute Airframe

À PROPOS D'ALAKA'I

Alaka'i Technologies est une société de conception et de fabrication de mobilité aérienne émergente, qui a son siège à Hopkinton, dans le Massachussets. Fondée par Brian Morrison en 2015, Alaka'i Technologies a assemblé une équipe de direction émérite, forte de dizaines d'années d'expérience en développement aéronautique, production, direction et intégration dans l'espace aérien (NASA, Raytheon, Beech Aircraft, McDonnell Douglas, Hughes, DayJet, SATSAir, Cirrus, Metro Aviation, Delta Airlines), et d'expérience en matière de certification FAA. Collaborant depuis les années 1990 sur des projets innovants tels que les programmes NASA AGATE et SATS, ils ont également construit et piloté le tout premier aéronef Fly-By-Light au monde. Aujourd'hui, l'équipe d'Alaka'i crée des solutions de mobilité aérienne, exclusives et progressives offrant un transport reliant un point d'origine donné à n'importe quelle destination, et qui sont propres, simples, sures et accessibles pour tous. Transformant au final le transport grâce à la mobilité à hydrogène.

À PROPOS DE DESIGNWORKS

Designworks est le studio d'innovation en design du BMW Group. Designworks, « l'architecte du futur », conçoit des systèmes holistiques qui exercent un impact sur le monde dans lequel nous vivons, et l'améliorent. Designworks inspire et met au défi les entreprises avec lesquelles elle travaille, de se placer durablement à l'avant-garde de leur secteur respectif, en termes de conception, de technologie et d'innovation. Depuis 25 ans, elle stimule le BMW Group, ainsi qu'un groupe d'entreprises triées sur le volet, et dotées de visions ambitieuses pour l'avenir.

