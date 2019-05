Le gouvernement du Canada offre son soutien à un festival du film qui favorise le changement de culture et la sensibilisation à l'accessibilité pendant la Semaine nationale de l'accessibilité





TORONTO, le 30 mai 2019 /CNW/ - Hier, Kate Young, secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, l'honorable Carla Qualtrough, s'est rendue au festival du film ReelAbilities à Toronto. Ce festival présente des cinéastes et des acteurs en situation de handicap, et montre la culture des personnes malentendantes et en situation handicap dans des films dont le but est de sensibiliser la population et promouvoir l'inclusion.

Pendant l'événement, la secrétaire parlementaire Young a souligné le financement fédéral de 400?000 dollars sur les quatre prochaines années dans le cadre de la composante Personnes handicapées du Programme de partenariats pour le développement social, pour le programme ReelEducation, une initiative du festival du film ReelAbilities.

Dirigé par le centre communautaire juif Miles Nadal, le programme ReelEducation permet de sensibiliser les gens et de faire la promotion de l'inclusion grâce à la présentation gratuite de films, de même que des trousses de ressources en apprentissage pour les éducateurs et les administrateurs.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 30 mai 2019 à 12:35 et diffusé par :