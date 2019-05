Mobilité urbaine - Quatre stations BIXI dans Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles





MONTRÉAL, le 30 mai 2019 /CNW Telbec/ - BIXI Montréal et l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles annoncent l'installation de quatre stations BIXI sur le territoire, précisément dans le secteur de Pointe-aux-Trembles, au cours de la semaine du 10 juin. Le système de vélos libre-service BIXI n'avait jamais été implanté dans l'arrondissement. Le dossier sera soumis à la prochaine séance du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« L'entente conclue entre BIXI Montréal et l'arrondissement permettra aux citoyens de profiter de ce service un an plus tôt que prévu », souligne la mairesse de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Mme Caroline Bourgeois. « En effet, je voulais profiter de l'arrivée de la navette fluviale pour créer une impulsion et multiplier les modes de déplacements alternatifs. En plus d'accroître la mobilité sur notre territoire, BIXI facilite les déplacements actifs et permet d'éviter que tous les usagers se rendent au quai en voiture. Je suis heureuse que BIXI ait su saisir l'opportunité et, de concert avec la Ville de Montréal, ait devancé leurs investissements. Et ce n'est qu'un début, car l'objectif est que le service s'étende à l'ensemble de l'arrondissement dans les prochaines années ».

« À l'ère de l'optimisation du réseau BIXI, le lien entre l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et notre mode de transport actif est plus que naturel. Nous sommes fiers de cette collaboration, car promouvoir de saines habitudes de vie fait partie de notre quotidien », affirme Mme Marie Elaine Farley, présidente du conseil d'administration de BIXI Montréal. « J'espère que les travailleurs et les citoyens de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles profiteront de l'arrivée de BIXI pour découvrir ce mode de transport pratique, écologique et le plus économique en ville ! »

Les stations BIXI seront implantées aux endroits suivants dans le secteur de Pointe-aux-Trembles :

À l'angle du boulevard Saint-Jean-Baptiste et de la rue Notre-Dame .

et de la rue . À l'angle du boulevard Saint-Jean-Baptiste et de la rue René-Lévesque.

et de la rue René-Lévesque. Sur le boulevard du Tricentenaire, à proximité de la maison des jeunes Desjardins de Pointe -aux-Trembles.

-aux-Trembles. À l'angle du boulevard Tricentenaire et de la rue Victoria .

« BIXI s'est imposé comme un rouage important de la mobilité à Montréal. En rejoignant de nouveaux arrondissements, on répond aux attentes de citoyens qui souhaitent eux aussi utiliser ce service tant apprécié par les Montréalaises et Montréalais. Le déploiement de BIXI dans Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles est une excellente nouvelle et permettra de bonifier l'offre de mobilité dans le secteur? », a fait valoir Mme Marianne Giguère, conseillère associée aux transports actifs au comité exécutif de la Ville de Montréal.

BIXI Montréal

Le vélo est de plus en plus populaire à Montréal et depuis la création de BIXI Montréal en 2014, l'utilisation du service n'a cessé de croître. En 2019, plus de 600 stations et 7 250 vélos sont disponibles pour les citoyens de Montréal, Longueuil, Mont-Royal et Westmount ce qui fait de BIXI le plus grand réseau en Amérique du Nord après celui de New York!

BIXI permet à ses utilisateurs de louer un vélo pour un aller simple d'une station à l'autre, ou pour une période d'un jour ou de trois jours. Une option de forfait de 10 allers simples peut également être choisie. Il est possible d'effectuer une location directement à la borne d'une station ou via l'application mobile une fois téléchargée et avec un profil créé. Les paiements se font avec une carte de crédit. Tous les détails sur le fonctionnement du système sont disponibles sur le site web de BIXI Montréal, au https://bixi.com/fr.

BIXI-Montréal est une OSBL constituée en 2014 par la Ville de Montréal. Le but de la création de l'OSBL était de voir se poursuivre l'offre de vélopartage après cinq ans de fonctionnement. BIXI-Montréal vise à offrir aux citoyens une alternative de mobilité urbaine active, accessible, innovante, collaborative et durable. Depuis la création de l'OSBL en 2014, BIXI Montréal a annoncé des records d'utilisation à chaque année.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 30 mai 2019 à 12:32 et diffusé par :