Sodexo devient un acteur de premier plan dans la gestion des déchets alimentaires en s'associant à Genecis Bioindustries Inc, une entreprise de technologies propres.

BURLINGTON, ON, le 30 mai 2019 /CNW/ - Sodexo a officialisé son partenariat avec Genecis Bioindustries Inc., en prenant un grand pas vers une économie circulaire et une réduction des déchets alimentaires. Genecis est une jeune entreprise de technologies propres qui utilise des bactéries programmées pour digérer les déchets de cuisine pour les transformer en granules de plastique biodégradable. Ces granules peuvent par la suite être utilisés pour faire de la vaisselle et des conteneurs compostables.

Basé à Toronto, Genecis Bioindustries est une des premières entreprises de traitement des déchets organiques qui utilise la biotechnologie pour convertir les déchets alimentaires en plastiques biodégradables et engrais composé de polyhydroxyalcanoate (PHA). La technologie réduit le temps et le coût associé à la fabrication de PHA par autant que 40 pour cent. Le processus en deux étapes est basé sur deux groupes de bactéries spécialisées utilisées tout au long du processus : le premier groupe digère les déchets alimentaires, pour produire des hydrocarbures à chaîne courte comme des acides gras volatils, agissant comme précurseur de matières premières pour le deuxième groupe, qui consomme ces carbones et les convertit en bioplastiques.

La nouvelle technologie de Bioindustries Genecis offre une alternative à l'enfouissement des déchets organiques et la production d'énormes quantités de gaz à effet de serre. Ce partenariat renforce l'objectif de Sodexo à réduire les déchets alimentaires de 50 % de ses opérations d'ici 2025 et réduire notre empreinte carbone de 34 %.

« De toutes les sociétés que nous avons observées, Sodexo est parmi les rares entreprises qui ont profondément intégré des concepts de durabilité et de réduction de déchets alimentaires dans leur structure d'entreprise, leur développement, et dans chacune de leur décision importante. Nous ne pouvons qu'être emballés de travailler en partenariat avec Sodexo et de collaborer en vue de bâtir un avenir meilleur, » indique Luna Yu, PDG de Genecis Bioindustries Inc.

Genecis et Sodexo ont commencé à travailler ensemble il y a plus d'un an. Grâce à un projet pilote à Toronto, nous avons détourné plus de 1 430 kilos de déchets organiques et éliminé 1 210 kilos d'émissions de CO2 en six mois. La portée mondiale de Sodexo permettra d'élargir le programme à d'autres sites à travers le monde.

« Nous sommes très enthousiastes face à l'avenir de ce partenariat avec Genecis. Nous adaptons continuellement nos services pour améliorer la qualité de vie, et cela exige de l'innovation et de la collaboration avec de jeunes entreprises comme Genecis, » précise Suzanne Bergeron, présidente Sodexo Canada.

La stratégie de responsabilité d'entreprise de Sodexo : Un avenir meilleur 2025 est axé sur la réduction des déchets alimentaires, la promotion de l'égalité des sexes et l'amélioration des communautés dans lesquelles l'entreprise est présente.

À propos de Sodexo au Canada

Sodexo propose des services sur site au Canada depuis plus de 40 ans. Reconnu comme partenaire stratégique, Sodexo se consacre à la prestation de services de Qualité de vie à ses clients, ses employés et ses visiteurs dans le cadre des services aux entreprises, en éducation, dans les services de santé et le secteur de l'énergie et les ressources. Ces services de Qualité de vie créent des environnements sains, sûrs et efficaces permettent aux individus et organisations à croître et à réussir.

Sodexo fournit des services de gestion des installations et de services alimentaires dans plus de 185 sites et est un chef de file de l'industrie au Canada en matière de son chiffre d'affaires et du nombre de personnes servies. L'entreprise a d'ailleurs été reconnue meilleur employeur de diversité au cours des six dernières années. Sodexo Canada est fière d'avoir créé la Fondation Stop Hunger, un organisme de bienfaisance qui a recueilli plus de 3 millions de dollars pour lutter contre la faim et a distribué plus de 1 million de repas pour les jeunes à risque au Canada depuis 2007.

À propos de Genecis Bioindustries Incorporated

Genecis est une société de biotechnologie basée à Toronto, composé d'une équipe de scientifiques et d'ingénieurs, avec une formation dans le domaine de la biotechnologie, la biochimie, l'ingénierie, l'analyse de données et l'automatisation. Genecis fabrique des produits chimiques et des matériaux de grande qualité par l'entremise de la biotechnologie. Genecis est en train de redéfinir la valeur des déchets organiques et la création d'économie circulaire dans les industries de l'alimentation, de la gestion des déchets organiques et de l'industrie du plastique. Les bioplastiques PHA sont la première gamme de produits de l'entreprise. Ces polymères de bioplastiques de grande qualité peuvent être utilisés pour fabriquer des filaments pour impression 3D, des accessoires de cuisine et des emballages flexibles, pour ne nommer que ceux-là. Depuis sa création en 2017, Genecis a grandi rapidement et est en demande à l'échelle mondiale pour leurs polymères biodégradables. Pour plus d'informations sur Genecis, visitez le site www.genecis.co

