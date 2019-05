Capital NX Phase annonce la signature d'une lettre d'intention avec la société Bio V Pharma dans le but d'en faire l'acquisition





Québec, 30 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Capital NX Phase inc. (« NX » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente pour acheter la totalité des actions émises et en circulation de Bio V Pharma inc. en contrepartie de l'émission en faveur des actionnaires actuels d'actions ordinaires de Capital NX Phase, d'une valeur totale à être finalisée suite aux vérifications diligentes qui seront effectuées et qui débutent aujourd'hui (la « Transaction »). .



L'acquisition de Bio V Pharma s'inscrit dans un plan de relance visant la création d'une société spécialisée dans le développement, la fabrication et la vente de produits de santé et d'esthétique. Le plan va favoriser une croissance rapide par d'autres acquisitions, le développement de nouveaux produits et la recherche de nouveaux clients.

À propos de Bio V Pharma

Bio V Pharma est un important fabricant canadien de produits pharmaceutiques et nutraceutiques, notamment des vitamines et des compléments alimentaires.

Avec plus de 40 ans d'expérience dans le développement, la fabrication et la vente de produits, Bio V Pharma dessert actuellement l'Amérique du Nord, l'Europe et le Moyen-Orient et est reconnue internationalement pour la qualité de ses produits et de son service. Elle offre également à ses clients la garantie de répondre aux exigences de conformité et de documentation les plus strictes.

Bio V Pharma détient un catalogue de plus de 400 produits détenant une licence de produits de santé naturel (NPN) enregistrés et approuvés par Santé Canada.

La spécialisation de Bio V Pharma est la fabrication de comprimés (non enrobés, à enrobage entérique, à libération lente et effervescente), capsules, capelets, liquides (sirops, suspensions), semi-solides (crèmes, pommades, gels) et sachets.

Bio V Pharma a développé des produits nutraceutiques et des vitamines dans les catégories suivantes : protéines d'acides aminés, produits de nutrition sportive, antioxydants, produits de santé pour bébés et enfants en bas âge, produits pour le cerveau, produits de soutien de la mémoire, produits de santé cardiovasculaire, produits pour le cholestérol et le diabète, produits digestifs (antidiarrhéiques et anti-gaz, alcaliseurs et probiotiques systémiques), des enzymes, des huiles de poisson et d'oméga 3, produits de santé générale, produits à base de plantes, produits de soutien immunitaire de support articulaire et osseux, produits de santé du foie, produits de réhydratation, produits de santé sexuelle, produits de soins de la peau et de beauté, produits d'aide au sommeil, vitamines et minéraux et produits de gestion du poids.

L'équipe principale de BioV Pharma est composée de M. Richard Azani Ph.D. Président et CEO, de Mme Gisèle Matni, Pharm.D. Ph.D. Directrice du contrôle et de l'assurance-qualité, de M. Mike Potvin B.Sc. Vice-Président des Ventes et de M. Datis Panahi, C.A, CPA, Vice-Président administration et finance.

En plus de fabriquer sa propre marque de produits « Bio V » elle fabrique aussi des marques privées pour plusieurs chaînes de pharmacie au Canada et aux États-Unis.

Conditions à la réalisation de l'acquisition de Bio V Pharma par la Société

L'acquisition de Bio V Pharma par la Société est sujette à un certain nombre de conditions, incluant, mais sans limitation, l'approbation des autorités compétentes en valeurs mobilières.. L'acquisition est également conditionnelle à une vérification diligente de Bio V Pharma et NX à leur satisfaction respective.

Les investisseurs doivent savoir qu'à l'exception des renseignements fournis dans les documents qui seront déposés auprès des autorités réglementaires afin de faire approuver dans le cadre de la Transaction, les renseignements publiés ou reçus à l'égard du changement dans les activités de la Société peuvent ne pas être tous exacts ou complets. Par conséquent, les investisseurs ne doivent pas s'y fier. La négociation des titres de la Société doit être considérée comme hautement spéculative. Rien ne garantit que la Transaction sera réalisée et que, si elle l'est effectivement, elle le sera dans sa forme proposée.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de la Société par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites.

POUR TOUTE INFORMATION

Jean St-Hilaire

Président/CEO Capital NX Phase inc.

Courriel : jeansth@videotron.ca

418-454-6656

Communiqué envoyé le 30 mai 2019 à 12:25 et diffusé par :