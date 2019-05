Transport des maternelles 4 ans ? la sécurité des enfants avant tout





QUÉBEC, 30 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fédération des transporteurs par autobus et ses membres ont à coeur la sécurité des élèves qu'ils transportent quotidiennement durant l'année scolaire. Lors de la commission parlementaire qui étudie le projet de loi 5, la Fédération a transmis ses préoccupations et ses recommandations en matière de sécurité entourant l'ajout d'enfants d'âge préscolaire dans les autobus scolaires.



L'un des enjeux est le type de véhicule que devra prendre ces enfants âgés de 4 ans. Les grands autobus jaunes peuvent être difficiles d'accès pour cette jeune clientèle, ne serait-ce que pour monter à bord et s'assoir convenablement sur la banquette. C'est dans cette optique que la Fédération propose que les enfants de 4 ans, qui fréquenteront la maternelle dans les prochains mois et prochaines années, soient véhiculés avec des minibus ou des berlines.

La Fédération a estimé, à partir des données disponibles du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES), qu'il en coûterait 27,5 millions de dollars supplémentaires annuellement pour transporter exclusivement les enfants de 4 ans en minibus, selon le scénario où 50 % des enfants fréquenteront la maternelle en 2023-2024 (estimation tirée de l'analyse d'impact réglementaire du projet de loi 5). L'autre scénario, où 80 % des enfants fréquenteront la maternelle en 2023-2024, le montant supplémentaire s'élèverait à 46,9 millions de dollars.

L'ajout d'enfants de 4 ans dans le réseau de transport scolaire peut paraitre simple, mais si l'on veut s'assurer qu'ils se rendent en toute sécurité à l'école, on doit tenir compte de plusieurs aspects opérationnels. Dans un contexte où il est de plus en plus difficile d'embaucher de la main-d'oeuvre qualifiée pour conduire les autobus scolaires, l'ajout de véhicules demeurera aussi un enjeu.

