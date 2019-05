Le Prix Lacey pour centres d'artistes autogérés





APPEL DE MISES EN CANDIDATURE

90?000 $ CA de prix en argent remis tous les deux ans

Échéance pour soumettre les candidatures : le 30 août 2019

OTTAWA, le 30 mai 2019 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada lance aujourd'hui un appel de candidatures pour le plus récent prix pour les arts au Canada. Le Prix Lacey, créé par John Lacey en association avec le Musée des beaux-arts du Canada et le soutien de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada, récompense les petits organismes artistiques et les centres d'artistes autogérés au Canada. Il vient reconnaître l'importance de leur travail pour appuyer les arts visuels au Canada. Les petits centres d'art autogérés figurent à l'avant-garde de l'expérimentation artistique et sont essentiels à l'écosystème artistique canadien.

Tous les deux ans, un prix de 50?000 $ CA en espèces sera remis au grand gagnant et deux prix de 20?000 $ CA respectivement récompenseront les finalistes avec mention honorable. Un conservateur du département d'art contemporain du Musée des beaux-arts du Canada se rendra dans la ville de l'organisation gagnante pour visiter ces centres et ces studios.

Le prix est financé grâce à un don de 1,3 million de dollars de John Lacey et sa défunte épouse Naomi Lacey. En guise de reconnaissance pour ce don, le Musée des beaux-arts du Canada a rebaptisé l'un de ses espaces d'exposition d'Art canadien Galerie Naomi & John Lacey Family Gallery.

Le Musée accepte les candidatures pour l'édition 2019 du Prix Lacey du Musée des beaux-arts du Canada jusqu'au 30 août. Les trois gagnants seront choisis par un jury indépendant et annoncés à la fin de novembre 2019. Pour connaitre les critères d'admissibilité et soumettre une candidature, consulter la section web dédiée au Prix Lacey.

CITATIONS

«?Le Prix Lacey est né de ma conviction que la conversation nationale sur l'art doit s'amorcer au niveau local. Dans les communautés partout au Canada, les centres d'artistes autogérés et les petites galeries jouent un rôle vital en offrant aux artistes et aux conservateurs un lieu propre pour la création et la diffusion de nouvelles oeuvres et échanger des idées. Le prix que nous avons créé en partenariat avec le Musée des beaux-arts du Canada appuie également le Musée dans la mission fondamentale qu'il poursuit en tant qu'institution nationale d'arts visuels pour tous les Canadiens. Je suis impatient de mesurer l'impact de ce prix sur la scène artistique canadienne?».

John Lacey, mécène

«?Pour un petit organisme, un prix de cet ordre représente un levier économique important. Ce fonds permettra, par exemple, de lancer et d'appuyer le développement d'un projet organisationnel, d'amorcer un projet pilote et même de favoriser la faisabilité d'un projet d'immobilisation. Sans une telle injection de fonds comme le Prix Lacey, il est difficile pour les petits centres de passer à l'action et de réaliser des projets à la hauteur de leurs ambitions?».

Anne Bertrand, directrice générale, Conférence des collectifs et des centres d'artistes autogérés (ARCCC-CCCAA, dit ARCA) qui représente plus de 180 centres d'artistes autogérés et collectifs à travers le pays.

«?La vision de John Lacey m'inspire. Sa volonté de mettre sur pied un prix national majeur qui vise un impact profond et durable sur les arts visuels au Canada est digne d'éloges. Le Prix Lacey appuie le travail novateur et les réalisations passionnantes pour lesquels ces incubateurs sont reconnus?».

Sasha Suda, directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada.

«?La plupart des artistes et des acteurs du milieu culturel au Canada sont reliés à un centre d'artiste autogéré, moi y compris en tant que conservatrice qui suis ce que font les artistes en arts visuels. Ce genre d'organisme compte pour une part très importante du paysage des arts visuels et le Prix Lacey permet au Musée des beaux-arts de créer davantage de liens avec les artistes et les groupes qui y travaillent. Nous sommes emballés de pouvoir mieux interagir avec de petits espaces artistiques à travers le pays et d'apprendre de leurs pratiques?».

Nicole Burisch, conservatrice adjointe, art contemporain du Musée des beaux-arts du Canada

AU SUJET DE NAOMI ET JOHN LACEY

Naomi et John Lacey affichent une prestigieuse feuille de route comme chefs de file en philanthropie, tant en arts visuels qu'en musique. Leur soutien et leur vision de longue date à l'Orchestre philharmonique de Calgary?; la création du Programme de virtuoses Naomi et John Lacey?; et leur engagement dans les arts visuels avec l'initiative Contemporary Calgary ont contribués de façon importante au dynamisme culturel de Calgary. M. Lacey soutient depuis longtemps le mandat du Musée des beaux-arts du Canada de desservir les Canadiens d'un océan à l'autre. Le financement du Prix Lacey témoigne de son appui aux communautés artistiques du pays.

À PROPOS DE LA FONDATION DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA

La Fondation soutient le Musée des beaux-arts du Canada dans la réalisation de son mandat. En favorisant de solides partenariats philanthropiques, la Fondation assure au Musée l'appui financier additionnel dont il a besoin pour remplir son rôle de chef de file auprès de la communauté des arts visuels, au pays et à l'international. Ensemble, la philanthropie privée et le soutien du public permettent au MBAC de maîtriser les savoirs et de préserver la richesse des arts visuels au Canada. La Fondation accepte les dons immédiats et différés pour les projets spéciaux et les fonds de dotation. Pour de plus amples renseignements sur la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada, veuillez visiter https://www.beaux-arts.ca/adhesions-dons/la-fondation-du-mbac.

À PROPOS DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA

Le Musée des beaux-arts du Canada abrite la plus importante collection d'oeuvres d'art ancien et actuel canadien au monde. En outre, il réunit la plus prestigieuse collection d'art européen du XIVe au XXIe siècle au Canada, de même que d'importantes oeuvres d'art indigène, américain et asiatique ainsi qu'une collection mondialement réputée d'estampes, de dessins et de photographies. En 2015, le Musée des beaux-arts du Canada a établi l'Institut canadien de la photographie, un centre mondial de recherche multidisciplinaire consacré à l'étude de l'histoire, l'évolution et l'avenir de la photographie. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé sur la scène culturelle canadienne depuis plus d'un siècle. L'une de ses principales missions consiste à accroître l'accès à l'excellence en matière d'oeuvres d'art pour tous les Canadiens. Pour plus de renseignements, visitez beaux-arts.ca et suivez-nous sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram .

LE PRIX LACEY : LIENS UTILES ET MÉDIAS SOCIAUX

Information et formulaire de mise en candidature : https://www.beaux-arts.ca/a-propos-du-musee/prix/prix-lacey-2019

: https://www.beaux-arts.ca/a-propos-du-musee/prix/prix-lacey-2019 Twitter : #PrixLaceyPrize

: #PrixLaceyPrize Entrevue vidéo avec Dr. Lacey sur la chaîne YouTube

SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

Communiqué envoyé le 30 mai 2019 à 12:15 et diffusé par :