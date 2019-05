Journées Québec à Paris - Le ministre Jean Boulet en mission de recrutement en France





QUÉBEC, le 30 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, participera à la mission de recrutement international des Journées Québec qui aura lieu les 1er et 2 juin prochain à Paris, en France.

Les Journées Québec à Paris existent depuis 2008. Un total de 115 employeurs provenant des quatre coins du Québec seront présents à cette nouvelle édition. Ils rencontreront lors d'entrevues d'embauche des candidats présélectionnés. Les secteurs d'emplois représentés sont entre autres les technologies de l'information, la santé, le génie mécanique, le transport et l'hôtellerie.

Deux entreprises de la Mauricie seront représentées par le Service de développement économique de Shawinigan au sein de la délégation présente à Paris. Il s'agit de Elmec, une entreprise spécialisée en génie mécanique, électronique, industriel et automatisation ainsi que de ICO Solutions, une entreprise spécialisée en consultation, management, administration, finance et comptabilité et technologies de l'information.

Rencontres et discussions

Le ministre profitera de sa présence à Paris pour mettre en lumière les emplois actuellement disponibles au sein des entreprises québécoises, les mécanismes de soutien à l'intégration offerts par Services Québec et la vitalité de l'économie québécoise. Il rencontrera également des partenaires français et internationaux pour échanger et mettre en commun diverses expertises en matière d'emploi et de travail.

À cette occasion, le ministre s'entretiendra avec la secrétaire d'État aux personnes handicapées, Mme Sophie Cluzel, avec le directeur de la Direction de l'emploi, du travail et des affaires sociales de l'Organisation de coopération et développement économiques (OCDE), M. Stefano Scarpetta, avec le président de l'Union Nationale des Missions Locales (UNML), M. Jean-Patrick Gille, ainsi qu'avec la direction de Paris et de Lyon de Pôle emploi.

Ce déplacement s'inscrit dans les diverses actions mises en place par le ministre depuis janvier pour s'adapter aux nouvelles réalités du marché du travail.

Citation :

« Les Journées Québec à Paris sont un exemple concret de gestes que notre gouvernement pose pour appuyer les entreprises et les organismes québécois dans leurs efforts de recrutement à l'international. Elles incarnent également la longue et forte collaboration de la France et du Québec sur de multiples plans, notamment celui de l'emploi. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Montréal International, Québec International et la Société économique de développement de Drummondville sont présents pour accompagner les entreprises de leurs régions et faire valoir leurs offres de services, tout comme des représentants des régions de Granby , de Rouyn-Noranda , de l'Estrie, de Sherbrooke et de la Chaudière-Appalaches.

sont présents pour accompagner les entreprises de leurs régions et faire valoir leurs offres de services, tout comme des représentants des régions de , de , de l'Estrie, de et de la Chaudière-Appalaches. Pour l'événement en 2019, les entreprises ont présenté 775 offres dans le but de pourvoir 2 883 postes.

En tout, 11 641 candidats se sont inscrits aux Journées Québec pour une ou plusieurs entrevues avec des entreprises. Au total, ce sont 16 708 candidatures présélectionnées que les entreprises devront examiner.

De 2008 à 2015, le nombre d'entreprises participantes est passé de 9 à entre 25 et 30 par mission. Le nombre de candidates et de candidats intéressés par l'activité est passé d'un peu plus de 1 000 à plus de 20 000 par année.

En 2018, l'inscription des employeurs a plus que doublé pour atteindre 111 employeurs pour l'édition du printemps et 113 employeurs pour l'édition d'automne. Le nombre de candidates et candidats a quant à lui augmenté à plus de 33 700 pour la dernière année.

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Communiqué envoyé le 30 mai 2019 à 12:11 et diffusé par :