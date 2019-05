MapleStory 2 réveille la saison estivale avec la plus importante mise à jour depuis son lancement !





Le jeu de rôle en ligne multijoueur de masse MapleStory 2 acclamé par la critique, a déployé aujourd'hui sa mise à jour de l'expansion Éveil (Awakening Expansion Update) très attendue à travers le Nexon Launcher et Steam. La mise à jour massive du contenu donne aux joueurs la nouvelle classe Attaquants axée sur la mêlée, augmente le plafond de niveau, ajoute un second grade professionnel pour toutes les classes, présente de nouveaux Raids chaotiques et de nouveaux Donjons durs et débloque l'OEil de Lapenta, notamment les armes de niveau Ascendant, la plus forte armure du jeu !

La stupéfiante classe Attaquant utilise une intrépide combinaison de coups de pieds et de poing dans les batailles en combat rapproché. Tous les joueurs recevront un emplacement de personnage gratuit pour commencer à utiliser Attaquant ! De plus, MapleStory 2 est en train d'augmenter le niveau plafond de 60 à 70 pour permettre aux joueurs d'affiner leurs compétences. Tous les joueurs auront également la possibilité de débloquer des compétences professionnelles de grade 2 qui étendent les solides expériences de toutes les classes.

Plus de compétences et donc plus de défis. La mise à jour étendue du contenu entraînera les joueurs dans de nouveaux Donjons durs et Raids chaotiques, à la fois dans leurs variantes normales et dures. La mise à jour contient six nouveaux Donjons durs qui permettent aux joueurs de gagner les armures épiques Frontier, Tidemaster et Demonwing. Avec trois nouveaux Raids chaotiques, les joueurs peuvent rivaliser avec Pink Bean pour la première fois dans MapleStory 2 et gagner des armures légendaires comme Enigma, Behemoth et Dark Vanguard. Il y a beaucoup à gagner dans cette mise à jour !

Et pour finir avec le plus excitant, voici l'OEil de Lapenta, une nouvelle zone avec un scénario aussi fascinant que captivant contenant quatre Donjons plus difficiles que les Raids chaotiques. La nouvelle zone est combinée à un nouveau système de compétences personnalisable qui se sert de Lapenshards. Les Lapenshards sont des joyaux uniques dans l'une de trois couleurs qui introduisent un nouvel ensemble de compétences passives et actives que les joueurs peuvent personnaliser pour libérer leurs pleins pouvoirs. Les joueurs pourront également obtenir la nouvelle armure Ascendant de niveau 60 en passant le dernier donjon dans l'OEil de Lapenta.

De plus, les joueurs qui se connectent avant le 26 juin, recevront une Striker Daily Wonder (Attaquant merveille du jour) sur le premier personnage avec lequel ils se connectent. Les joueurs qui se connectent tous les jours recevront encore plus d'articles, notamment une monture terrestre Canola Bonito, une monture aérienne Floating Lotus, une enveloppe d'arme spécialement fabriquée Poings de fer pour une classe Attaquant et une combinaison Hystérie complète.

Jusqu'au 26 juin, les Maplers avec de nouveaux personnages attitrés pourront également gagner 3 niveaux chaque fois qu'ils passent au niveau supérieur à travers le Summer Burning Event (Événement brûlant de l'été) et gagnent une nouvelle armure au niveau 60 pour se préparer aux défis à venir.

Pour en savoir plus sur la mise à jour Éveil de MapleStory 2 , veuillez vous rendre sur http://bit.ly/bw-maplestory2-awakening.

Ressources :

Médias sociaux : Twitch / Facebook / Twitter / YouTube / Site Web

À propos de MapleStory 2

Dernier arrivé dans l'univers MapleStory, MapleStory 2 emmène les joueurs dans de nouvelles dimensions colorées avec des graphiques en blocs 3D dynamiques, un solide jeu de personnages jouables, un vaste système de progression des compétences, une personnalisation raffinée et une mécanique de construction du monde. MapleStory 2 est un jeu de rôle multijoueur de masse étendu axé sur les joueurs qui offre de nouvelles aventures stimulantes avec un côté MapleStory d'un charisme charmant. Pour plus d'informations sur le jeu, veuillez vous rendre sur http://maplestory2.nexon.net/.

À propos de Nexon America Inc. http://www.nexon.net

Nexon America, une filiale de NEXON Co., Ltd. (« Nexon ») (3659.TO) est un leader mondial des jeux en ligne, comptant plus de 80 jeux en direct gérés dans plus de 190 pays. Ayant lancé les microtransactions et le modèle commercial gratuit en 2005, la société Nexon America est largement reconnue pour son expertise mondiale inégalée dans les opérations de jeux en direct sophistiqués, pour son soutien des communautés de joueurs, et pour sa conservation de titres pendant des années, voire des décennies. Nexon est cotée à la Bourse de Tokyo, et l'entreprise a été intégrée dans le Nikkei Stock Index 300 en 2017.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 30 mai 2019 à 12:05 et diffusé par :