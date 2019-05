La Banque Scotia réitère son engagement à l'égard des droits de la personne en signant les Principes d'autonomisation des femmes et en devenant la première banque canadienne à adhérer aux Normes mondiales de conduite à l'intention des entreprises pour lutter contre la discrimination envers la communauté LGBTI





TORONTO, le 30 mai 2019 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui qu'elle avait signé les Normes mondiales de conduite à l'intention des entreprises pour lutter contre la discrimination à l'égard des lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres et intersexués (LGBTI) et les Principes d'autonomisation des femmes de l'ONU, confirmant ainsi son engagement indéfectible à l'égard de la diversité et de l'inclusion et de sa stratégie de développement durable, annoncée dans son Rapport sur la gestion d'entreprise durable 2018 .

« La Banque Scotia s'est engagée à être un employeur inclusif et à défendre les droits des femmes et de la communauté LGBTI. Elle aspire à devenir l'employeur de choix pour une main-d'oeuvre diversifiée à l'échelle mondiale, a affirmé Brian Porter, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Nous sommes ravis de soutenir ces deux initiatives. »

Sa participation à ces deux initiatives donne à la Banque Scotia l'occasion de mettre de l'avant les programmes qu'elle a elle-même mis en place pour favoriser la diversité et l'inclusion. Les Normes mondiales de conduite à l'intention des entreprises viennent soutenir l'initiative Fierté Banque Scotia, un groupe géré par des employés qui vise à s'assurer que chacun se sent en sécurité et libre de vivre son identité, sans craindre la discrimination. Les principes enchâssés dans ces Normes offrent aux entreprises comme la Banque Scotia des lignes directrices pour favoriser l'autonomisation des femmes, tant sur le plan professionnel que personnel, et ils s'harmonisent tout à fait avec le soutien qu'offre la Banque Scotia par l'intermédiaire de ses groupes de ressources pour les employés et de l' Initiative Femmes entrepreneures de la Banque Scotia .

En 2016, La Banque Scotia a été la première banque canadienne à adopter sa propre déclaration des droits de la personne à l'échelon le plus élevé de l'organisation. Le respect des droits de la personne est au coeur des pratiques d'affaires de la Banque Scotia, et fait partie des valeurs fondamentales de ses activités. En signant les Principes d'autonomisation des femmes et en devenant la première banque canadienne à signer les Normes mondiales de conduite à l'intention des entreprises pour lutter contre la discrimination à l'égard de la communauté LGBTI, la Banque Scotia demeure donc fidèle à ses valeurs et dispose de plus d'outils pour faire avancer les droits de la personne en s'opposant à la violence, à la discrimination et au harcèlement, et en soutenant de manière proactive l'égalité de la communauté LGBTI.

« La Banque Scotia devient la première banque canadienne à se joindre aux 253 signataires des Normes mondiales de conduite à l'intention des entreprises et démontre ainsi sa volonté de jouer un rôle de premier plan dans la défense des droits de cette communauté, a indiqué Fabrice Houdart, spécialiste des droits de l'homme à l'ONU et coauteur des Normes. Le secteur privé a un rôle important à jouer dans le respect et la protection des droits de la communauté LGBTI et en soutenant cette cause, la Banque Scotia, l'une des plus grandes banques du monde, envoie un message puissant. »

Les cinq règles de conduite qui forment les Normes mondiales de conduite à l'intention des entreprises et les sept Principes d'autonomisation des femmes correspondent bien aux valeurs mises de l'avant dans la déclaration des droits de la personne de la Banque Scotia et à ses initiatives en cours :

Normes mondiales de conduite à l'intention des entreprises de l'ONU

Respecter les droits de la personne; Éliminer la discrimination; Offrir un soutien aux employés LGBTI; Prévenir de nouvelles violations des droits de la personne; Agir dans la sphère publique.

Principes d'autonomisation des femmes

Principe 1 : Avoir une direction favorable à l'égalité des sexes au plus haut niveau des entreprises;

Principe 2 : Traiter tous les hommes et les femmes de manière équitable au travail - respecter et appuyer les droits de l'homme et la non-discrimination;

Principe 3 : Garantir la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs des deux sexes;

Principe 4 : Promouvoir l'éducation, la formation et le développement professionnel des femmes;

Principe 5 : Mettre en oeuvre des pratiques permettant d'autonomiser les femmes au niveau du développement des entreprises, de la chaîne logistique et du marketing;

Principe 6 : Promouvoir l'égalité grâce à des initiatives communautaires et à la mobilisation;

Principe 7 : Mesurer et faire rapport publiquement sur les progrès réalisés en faveur de l'égalité des sexes.

« Nous souhaitons féliciter la Banque Scotia pour son soutien à l'égard des Principes d'autonomisation des femmes et pour son engagement envers l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes en milieu de travail », a déclaré Anna Falth, directrice - Women's Empowerment Principles Secretariat et responsable de WE EMPOWER, un programme commun d'ONU Femmes, de l'Union européenne et de l'Organisation internationale du travail.

Pour en savoir plus sur la diversité et l'inclusion à la Banque Scotia, cliquez ici .

À propos de la Banque Scotia

Les services financiers sont porteurs de progrès économique, donnent aux gens les moyens de leurs ambitions et ouvrent un monde de possibilités. Et c'est pourquoi la Banque Scotia mise sur le développement durable. En prêtant une attention particulière aux aspects qui nous semblent le plus à notre portée, nous créons une valeur économique, sociale et environnementale pour nos clients, nos employés, nos milieux d'activité et notre planète, tout en produisant un rendement pour nos actionnaires. La stratégie de développement durable de la Banque s'articule autour des quatre axes sur lesquels nous pouvons produire un maximum d'effets : la confiance, les changements climatiques, l'inclusion économique et les jeunes. Pour en savoir plus sur notre stratégie de développement durable, consulter www.scotiabank.com/sustainability .



La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses clients, dont le nombre dépasse 25 millions, à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 30 avril 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 99 000 employés et les actifs à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.



