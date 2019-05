L'Assemblée nationale fait peau neuve! - Découvrez le nouveau pavillon d'accueil





QUÉBEC, le 30 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le président de l'Assemblée nationale, M. François Paradis, invite toute la population à visiter le nouveau pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale les 1er et 2 juin prochains, entre 10 h et 16 h.

«?C'est avec enthousiasme et beaucoup de fierté que j'accueillerai les Québécoises et Québécois dans leur maison citoyenne! Ce nouveau pavillon moderne confirme qu'un parlement n'est pas un lieu figé dans le temps, mais une institution ouverte et tournée vers l'avenir?où chaque personne peut s'y sentir chez elle », a déclaré le président.

Les travaux de rénovation et d'agrandissement, qui se sont déroulés sur une période de trois ans, ont permis de doter le parlement d'infrastructures modernes répondant à la réalité d'aujourd'hui. Lors de leur visite, les citoyennes et citoyens découvriront les nouveaux espaces, contempleront des oeuvres d'art, assisteront à des expositions, visionneront des projections, et tout ça, dans une ambiance festive et animée. C'est ainsi que, tout au long de la visite, la population en apprendra davantage sur l'histoire de sa démocratie, le travail des députés et députées en plus de pouvoir s'approprier les lieux où se prennent les décisions.

Rendez-vous à l'entrée principale du pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale, côté Honoré-Mercier, entre 10 h et 16 h, les 1er et 2 juin 2019.

Pour visiter le parlement, les personnes doivent présenter une pièce d'identité avec photo.

Pour ceux et celles qui ne peuvent pas se déplacer, les festivités d'ouverture seront présentées en direct sur le Canal de l'Assemblée nationale, sur le site Web au www.assnat.qc.ca ou sur nos médias sociaux : Facebook (@AssnatQc), Twitter (@AssnatQc) et Instagram (@assnatqc).

Pour toute autre information, la population est invitée à consulter le site Internet de l'Assemblée nationale à l'adresse suivante : www.assnat.qc.ca /ouverture .

