L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - IM

Sodexo a officialisé son partenariat avec Genecis Bioindustries Inc., en prenant un grand pas vers une économie circulaire et une réduction des déchets alimentaires. Genecis est une jeune entreprise de technologies propres qui utilise des bactéries...

Capital NX Phase Inc. (« NX » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la nomination de M. Robert Béliveau à titre de chef de la direction de NX en remplacement de M. Jean St-Hilaire. Cette nomination s'inscrit dans le désir de la Société d'avoir...