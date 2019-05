La Fondation Indigo pour l'amour de la lecture octroie, cette année, 1,5 million de dollars en subvention à des écoles primaires dans le besoin au Canada





TORONTO, le 30 mai 2019 /CNW/ - Cette semaine, la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture a informé 30 écoles primaires dans le besoin au Canada qu'elles allaient recevoir cette année une subvention du Fonds pour la littératie. La valeur totale de ces subventions s'élève à 1,5 million de dollars. Les magasins Indigo, Chapters et Coles ont organisé une fête communautaire dans chacune des écoles bénéficiaires, où ils ont révélé le montant de la subvention et souligné les réalisations et l'engagement de l'école en matière de littératie.

Que ce soit pour enflammer l'imagination des jeunes enfants ou pour développer leurs compétences en lecture et en écriture, les livres jouent un rôle crucial dans la vie de ceux-ci et les préparent à la réussite. Or, il se trouve que bien des élèves au Canada ont accès à très peu de livres à la maison et doivent compter sur leur école pour avoir accès à des livres et pour développer leur amour de la lecture. Malheureusement, en raison du sous-financement dans le secteur public, certaines écoles primaires canadiennes ont bien du mal à ajouter de nouveaux livres captivants à leur bibliothèque.

« Le manque généralisé de livres dans les écoles primaires dans le besoin au Canada représente un sérieux obstacle pour les enseignants qui essaient d'apprendre à lire à leurs élèves, affirme Ariel Siller, directrice générale de la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture. Notre objectif est de combler le manque de financement public et d'offrir aux enseignants et aux élèves canadiens les livres et le matériel dont ils ont besoin pour créer un environnement d'apprentissage efficace et enrichissant. Grâce au soutien des employés et des clients d'Indigo, nous sommes en mesure de changer la vie de milliers d'enfants et de leur insuffler l'amour de la lecture. »

Les subventions de la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture permettent aux écoles dans le besoin de regarnir leurs bibliothèques et de mettre un plus grand nombre de livres à la disposition des enfants de leur collectivité. En plus de remplacer les ressources trop endommagées pour être réparées et les livres dont le contenu est dépassé (et qui date souvent d'il y a plus de 20 ans1), les enseignants et les élèves peuvent aussi choisir des livres qui reflètent mieux les besoins de leur classe et de leur collectivité, renforçant du même coup leur amour de la lecture et augmentant leurs chances de réussite à l'école et dans la vie.

Les subventions distribuées cette année serviront à plus de 9 000 élèves à travers le pays. Les écoles bénéficiaires seront en mesure de se procurer plus de 150 000 livres d'ici les trois prochaines années.

Voici les écoles qui recevront une subvention du Fonds pour la littératie 2019 de la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture (par province) :

Abbott School, Alberta

Ashmont School, Alberta

Ted Harrison School, Alberta

Airport Elementary School, Colombie-Britannique

Gwa'sala-'Nakwaxda'xw School, Colombie-Britannique

Lord Roberts Elementary, Colombie-Britannique

Pearson Road Elementary, Colombie-Britannique

Lord Nelson School, Manitoba

Victor Mager School, Manitoba

École Soleil Levant, Nouveau-Brunswick

Port Elgin Regional School, Nouveau-Brunswick

Larkhall Academy, Terre-Neuve-et-Labrador

Charles Tetcho School, Territoires du Nord-Ouest

Chief Julius School, Territoires du Nord-Ouest

Fairview Heights Elementary, Nouvelle-Écosse

Leo Ussak Elementary School, Nunavut

Blaydon Public School, Ontario

Grenoble Public School, Ontario

Gulfstream Public School, Ontario

Killaloe Public School, Ontario

King George School, Ontario

Prince Edward Public School, Ontario

Westwood Primary School, Île-du-Prince-Édouard

École Victor-Côté, Québec

École primaire Sainte-Bibiane, Québec

Flemming Elementary School, Québec

St. Gabriel, Québec

Tsi Snaihne School, Québec

Seven Stones Community School, Saskatchewan

St. Michael School, Saskatchewan

Depuis ses débuts il y a de cela 15 ans, la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture a remis plus de 31 M$ à plus de 3 000 écoles primaires dans le besoin au pays par l'entremise de ses divers programmes, touchant ainsi 1 million d'enfants au Canada. Les écoles qui désirent faire une demande de subvention pour l'année 2020 peuvent se renseigner sur le site www.loveofreading.org/fr.

Partenariat entre la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture et First Book Canada

En plus de son programme de subventions du Fonds pour la littératie 2019, la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture s'est de nouveau associée à First Book Canada. Cet organisme fournit de nouveaux livres aux enfants dans le besoin, contribuant ainsi à assurer l'accès aux livres et à augmenter le niveau de littératie. Dans le cadre de ce partenariat, la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture et First Book Canada fourniront plus de 1 500 livres neufs à chacune des 30 autres écoles qui ont soumis une demande de subvention, soit un don de plus de 45 000 livres au total. Cette année, les livres seront généreusement offerts par Bayard, les Éditions Héritage, Disney Worldwide Publishing, Marvel Press, Disney Press, Lucasfilm Press et Hyperion Press.

À propos de la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture

Indigo Books & Music Inc. a créé la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture en 2004 afin d'aider à remédier au sous-financement des bibliothèques dans les écoles publiques. À ce jour, la Fondation a versé plus de 31 millions de dollars à plus de 3 000 écoles dans le besoin partout au Canada, encourageant du coup plus de 1 million d'enfants à développer leur amour de la lecture. Chaque année, la Fondation mène deux programmes phares. En mai 2019, le Fonds pour la littératie de la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture a annoncé qu'elle verserait 1,5 million de dollars à 30 écoles primaires dans le besoin afin de leur permettre de regarnir leur bibliothèque en achetant de nouveaux livres et du matériel pédagogique. De plus, chaque automne, la populaire campagne annuelle Adoptez une école permet à la Fondation, aux clients et aux employés d'Indigo, aux écoles et à la collectivité d'unir leurs efforts afin de recueillir des fonds pour mettre un plus grand nombre de livres à la disposition des élèves des écoles primaires dans le besoin au Canada. En octobre 2018, le programme Adoptez une école a permis d'amasser plus de 1,1 million de dollars, qui ont été remis à plus de 600 écoles canadiennes et qui ont profité à plus de 200 000 enfants. Pour en savoir plus sur la Fondation, visitez loveofreading.org/fr.

_______________________________ 1 Source : Dossiers de candidature au programme de subvention du Fonds pour la littératie de la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture

SOURCE Fondation Indigo pour l'amour de la lecture

Communiqué envoyé le 30 mai 2019 à 11:30 et diffusé par :