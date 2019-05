Avis de convocation médias - Rendez-vous au Colloque Vivre-ensemble en entreprise et à la Journée carrières du Collège de Maisonneuve





MONTRÉAL, le 30 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le Collège de Maisonneuve vous convie au Colloque Vivre-ensemble en entreprise et à une Journée carrières le mercredi 5 juin 2019. Pour marquer cette occasion, la directrice générale du Collège de Maisonneuve, Mme Malika Habel, donnera le coup d'envoi de l'événement - placé sous le patronage de la Commission canadienne pour l'UNESCO - en présence de nombreux chefs d'entreprises, gestionnaires en ressources humaines, professionnels à la recherche d'un nouveau défi, étudiants finissants et nouveaux diplômés du Collège. Cet événement est organisé avec la participation financière du gouvernement du Québec.

Le Colloque - qui se déroule en parallèle de la Journée carrières - propose une riche programmation avec la participation spéciale de plusieurs conférenciers de renom, notamment M. Bruny Surin, entrepreneur et médaillé olympique d'athlétisme, et M. Eddy King, humoriste.

Date : Mercredi 5 juin, de 9 h à 16 h



9 h : Ouverture du Colloque Vivre-ensemble en entreprise



9 h 10 : Numéro d'ouverture de M. Eddy King, humoriste



10 h : Début de la Journée carrières



14 h : Conférence de M. Bruny Surin, entrepreneur et médaillé olympique d'athlétisme



16 h : Fin de l'événement



Lieu : Collège de Maisonneuve

2701, rue Nicolet, Montréal



À noter : Cet événement offre plusieurs possibilités d'entrevues et de tournages tout au cours de la journée. L'événement est gratuit . Pour consulter le programme de l'événement, visitez le ensemble-entreprise.ca.

À propos du Colloque

À la lumière de conférences, de panels et d'ateliers, les participants auront l'occasion de discuter des forces, des défis et des solutions visant à favoriser l'avancement de la diversité et de l'inclusion en entreprise. Le Colloque offrira également aux participants une expérience immersive innovante de formation qui leur permettra, entre autres, de renforcer certaines compétences transversales, notamment le travail d'équipe, la communication, l'écoute, la créativité et la résolution de problèmes.

À propos de la Journée carrières

Plus de 50 employeurs et organismes d'aide à l'emploi seront sur place afin de rencontrer les personnes à la recherche d'un nouveau défi. Parmi les organisations qui seront présentes, mentionnons : Affinerie CCR - Glencore, Aliments Ouimet-Cordon Bleu, Bell Solutions techniques, Bimbo Canada, Le Marché du Store, Bureau Veritas Laboratoires, Caméléon Média, Centre d'hébergement Vigi Santé (CHSLD), CGI, CHUM, CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal, CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, Commission scolaire de Montréal, Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, Costco Marché Central, EBOX, Entreprise Indorama PTA Montréal, Forces armées canadiennes, GardaWorld, GIRO, GRICS, Groupe DCM, Groupe Roy Santé, Groupe Sélection, Home Depot, ID Impact, Industrielle Alliance, Insum, Jovaco Solutions, Lareau - Courtiers d'assurances, Lassonde, Location d'autos et camions Discount, Metro Richelieu, Normandin Beaudry, ROBIC, SIR Solutions, SM360, SMC Pneumatiques Canada, Synergie Hunt International, TELUS, TOHU, Univesta Assurances et services financiers et Vestshell.

À propos du Collège de Maisonneuve

ÉDUQUER, TRANSFORMER, AGIR

Le Collège de Maisonneuve est un établissement d'enseignement supérieur reconnu pour la qualité de ses programmes et centré sur la réussite éducative de ses 7 000 étudiants, jeunes et adultes. Une gamme complète d'activités et de stages favorisent l'ouverture, le dépassement et l'engagement étudiant, dans son milieu et à l'international, sur le plan social, culturel et sportif. Une vie interculturelle active contribue au dynamisme de Maisonneuve et enrichit la communauté. En considérant ses trois centres collégiaux de transfert de technologie, le Collège figure parmi les acteurs influents en matière de recherche, d'innovations sociales, scientifiques et technologiques, contribuant à l'essor des organisations d'ici et d'ailleurs. Pour plus d'information sur le Collège de Maisonneuve, visitez le cmaisonneuve.qc.ca.

