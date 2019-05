Infraction à la Charte de la langue française - L'entreprise Les services de transport F & W inc. plaide coupable

BIXI Montréal et l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles annoncent l'installation de quatre stations BIXI sur le territoire, précisément dans le secteur de Pointe-aux-Trembles, au cours de la semaine du 10 juin. Le système de...

Toyota Canada Inc. (TCI) a annoncé qu'à partir du mois de juillet, les exploitants de parcs pourront acheter la Toyota Mirai électrique à pile à combustible alimentée à l'hydrogène chez 12 concessionnaires Toyota de la région de Vancouver....

La société blockchain PLMP Fintech de Singapour a signé un protocole d'entente cet après-midi avec l'agence pour les zones franches et les ports francs de Batam et l'entreprise indonésienne Central Distribusi Batam pour le développement d'un projet...

L'Office québécois de la langue française annonce que, le 20 février 2019, l'entreprise Les services de transport F & W inc. (F & W Transport Services inc.) a plaidé coupable à une accusation portée en vertu de l'article 52 de la Charte de la langue...

Aujourd'hui, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, a officiellement accueilli le NGCC Captain Molly Kool au sein de la flotte de la Garde côtière canadienne à l'administration centrale...