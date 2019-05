Collège Jean de la Mennais - Vote de grève des enseignantes et des enseignants





LA PRAIRIE, QC, le 30 mai 2019 /CNW Telbec/ - Réuni·e·s hier en assemblée générale avec un taux de participation de 95 %, les enseignant·e·s du Collège Jean de la Mennais ont voté à 71 % en faveur d'un mandat de grève de quatre (4) jours dans le but de faire avancer les négociations qui stagnent. Le déclenchement des journées de grève s'effectuera au moment jugé opportun par le comité exécutif du Syndicat.

Malgré quatorze (14) rencontres de négociation, dont six (6) en présence d'une conciliatrice du ministère du Travail, la direction maintient ses demandes de reculs (augmentation de la tâche éducative, retrait de l'indexation des primes d'assurances collectives) et refuse de considérer les demandes syndicales relatives à la tâche éducative au secondaire et au nombre d'élèves au primaire.

« Nous sommes satisfaits du résultat du vote. Nous espérons sincèrement que cela fasse débloquer la table de négociation », déclare Mathieu Boutin, président du Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège Jean de la Mennais (SEECJDLM-CSN).

«?Les négociations s'étirent depuis septembre 2018, la direction se campe sur ses positions, mais les membres du Syndicat espèrent toujours en arriver rapidement à une entente satisfaisante. Souhaitons que le message soit enfin compris et que le Collège fasse preuve d'ouverture?», souligne Léandre Lapointe, vice-président et responsable du regroupement privé de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN).

« Le Conseil central de la Montérégie appuie le SEECJDLM-CSN dans sa lutte et continuera à le soutenir tant que les négociations se poursuivront et que le Syndicat n'aura pas atteint ses objectifs », affirme pour sa part Annette Herbeuval.

À propos

Le Collège Jean de la Mennais est une école privée située dans la ville de La Prairie. L'école reçoit près de 1?500 élèves du primaire et du secondaire. Le Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège Jean de la Mennais - CSN représente les 94 enseignant·e·s de l'établissement. Il est affilié à la FNEEQ-CSN et au Conseil central de la Montérégie.

La Fédération nationale des enseignants et des enseignantes du Québec (FNEEQ-CSN) regroupe quelque 35?000 membres, dans les cégeps, les établissements privés et les universités. Le regroupement privé de la FNEEQ compte 41 syndicats rassemblant plus de 4000 membres. La FNEEQ-CSN est affiliée à la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

Le Conseil central de la Montérégie - CSN représente 35 000 membres de la région répartis dans les secteurs privé et public.

Pour de plus amples renseignements sur la FNEEQ-CSN, visitez http://fneeq.qc.ca et suivez-nous sur Facebook et Twitter .

SOURCE Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)

Communiqué envoyé le 30 mai 2019 à 11:02 et diffusé par :