La Garde côtière canadienne accueille son tout nouveau brise-glace de la Garde côtière - le NGCC Captain Molly Kool

ST. JOHN'S, le 30 mai 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, a officiellement accueilli le NGCC Captain Molly Kool au sein de la flotte de la Garde côtière canadienne à l'administration centrale de la Région de l'Atlantique de la Garde côtière canadienne, à St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador.

Le ministre Wilkinson était accompagné de la soeur de la capitaine Molly Kool, Martha Miller, de membres de la famille Kool et d'invités. La gouverneure générale du Canada et commissaire en chef à titre honorifique de la Garde côtière canadienne, Son Excellence la très honorable Julie Payette, et la lieutenante-gouverneure de Terre?Neuve-et-Labrador et marraine du navire, Son Honneur l'honorable Judy May Foote, ont participé au traditionnel bris d'une bouteille de cérémonie sur la proue du navire.

Cet événement célèbre l'arrivée du premier des trois nouveaux brise-glaces dans la flotte de la Garde côtière, et le premier en 25 ans. Notre gouvernement s'est engagé à reconstruire et à améliorer la capacité de notre Garde côtière et à appuyer le travail essentiel qu'elle accomplit pour assurer la sécurité de nos eaux, et pour protéger notre environnement marin et côtier. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative d'investir dans ces trois brise-glaces, afin de nous assurer que les femmes et les hommes de la Garde côtière canadienne travaillent sur des navires sécuritaires et en bon état de fonctionnement.

Cet engagement a été fortement renforcé par notre récent investissement historique dans le renouvellement complet de notre flotte. Cela signifie que 18 nouveaux navires seront construits au Canada, en plus des quatre déjà en commande. Notre flotte est directement appuyée par l'industrie canadienne de la construction navale, et investir dans ce renouvellement permettra non seulement d'accroître la capacité de la Garde côtière, mais aussi de créer des possibilités pour les travailleurs et les entreprises partout au pays.

Même avec le renouvellement de la flotte et l'entretien continu des navires, la flotte de la Garde côtière aura éventuellement besoin de nouveaux navires. Afin d'appuyer la construction navale future et d'attirer plus d'emplois dans nos collectivités, le gouvernement du Canada a également annoncé son intention d'ajouter un troisième chantier naval canadien à la Stratégie nationale de construction navale à titre de partenaire, en plus des chantiers navals Seaspan de Vancouver et Irving Shipbuilding, qui seront choisis par voie de concours.

L'impressionnant navire qu'est le NGCC Captain Molly Kool porte le nom de la première femme en Amérique du Nord à détenir le brevet de capitaine d'un cargo à vapeur dans le commerce intérieur. C'était l'un des plus hauts niveaux de qualification que l'on pouvait atteindre dans la profession maritime lorsque la capitaine Kool a obtenu la désignation en 1939. Elle a été une pionnière qui a dépassé les contraintes des rôles traditionnels des hommes et des femmes, et a fait tomber les obstacles qui empêchaient les femmes navigatrices de quitter la périphérie et de s'intégrer dans le courant dominant. En nommant ce navire, nous commémorons les réalisations de la capitaine Molly Kool et la contribution de toutes les femmes aux carrières maritimes.

Comme tous les brise-glaces, ce nouveau navire fournira des services essentiels de déglaçage pour assurer la sécurité de la navigation, prévenir les embâcles et les inondations, et entretenir les routes maritimes. De décembre à mai, les brise-glaces sont en service dans le Canada atlantique, le fleuve Saint-Laurent et les Grands Lacs, et dans l'Arctique de mai à novembre. Ils sont équipés pour répondre aux appels de recherche et de sauvetage, fournir des aides à la navigation et des interventions environnementales.

« La capitaine Molly Kool était une pionnière qui a dépassé le statu quo et les définitions sociétales de son sexe. Elle a fait tomber les barrières et a ouvert la voie aux navigatrices en les aidant à sortir de la périphérie et à s'intégrer dans le courant dominant. Je suis fier que la Garde côtière canadienne ait donné le nom de la capitaine Kool au premier brise-glace à se joindre à notre flotte en 25 ans, notre premier brise-glace à porter le nom d'une femme capitaine. Les Canadiens peuvent être fiers de notre Garde côtière et du rôle vital qu'elle joue pour assurer notre sécurité et protéger l'environnement marin. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Je suis heureux de voir ce moment historique se produire ici chez nous pour rendre hommage aux femmes qui ont fait carrière dans le domaine maritime, dont un certain nombre sont basées ici même, à l'administration centrale de la Région de l'Atlantique de la Garde côtière, dans le port de St. John's. Les gens de Terre-Neuve-et-Labrador qui gagnent leur vie sur l'eau bénéficieront entre autres des services de déglaçage assurés par le NGCC Captain Molly Kool. »

L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services autochtones

« Je suis fière de reconnaître la force des femmes et je suis heureuse d'avoir l'occasion, en tant que première femme lieutenante-gouverneure de Terre-Neuve-et-Labrador, de parrainer ce navire qui porte le nom d'une des premières femmes capitaines en Amérique du Nord -- Molly Kool. Non seulement la cérémonie d'aujourd'hui commémore les réalisations de la capitaine Molly Kool, mais elle est aussi une célébration de toutes les femmes qui servent dans la communauté maritime. Je rends hommage à toutes les femmes qui ont consacré leur vie à une carrière maritime traditionnellement axée sur les hommes. C'est un mode de vie stimulant, et je suis fière de toutes les femmes qui travaillent sans relâche sur les traces de la capitaine Molly Kool. J'ai hâte de rencontrer l'équipage et d'observer l'excellent travail qu'il accomplira à bord de ce merveilleux navire. Je remercie la Garde côtière canadienne d'avoir joué un rôle essentiel pour assurer la sécurité de tous les Canadiens. »

L'honorable Judy May Foote, lieutenante-gouverneure de Terre-Neuve-et-Labrador

En 1939, la capitaine Molly Kool est devenue la première femme en Amérique du Nord à obtenir le brevet de capitaine d'un cargo à vapeur de cabotage, l'un des plus hauts niveaux de qualification que l'on pouvait atteindre dans la marine à l'époque, sans limite de tonnage, de puissance ou de lieu où le navire pouvait opérer en eaux canadiennes.

est devenue la première femme en Amérique du Nord à obtenir le brevet de capitaine d'un cargo à vapeur de cabotage, l'un des plus hauts niveaux de qualification que l'on pouvait atteindre dans la marine à l'époque, sans limite de tonnage, de puissance ou de lieu où le navire pouvait opérer en eaux canadiennes. En août 2018, le Chantier Davie, de Lévis (Québec), a obtenu un contrat de 610 millions de dollars pour l'acquisition de trois brise-glaces provisoires pour la Garde côtière. Ces trois brise-glaces viendront s'ajouter la flotte actuelle de la Garde côtière pendant les périodes de prolongement de vie et de réparation des navires afin d'assurer une capacité continue en mer durant les périodes prévues d'entretien.

Le NGCC Captain Molly Kool a été accueilli dans la flotte de la Garde côtière en décembre 2018. Les deuxième et troisième navires seront mis en service à la fin de 2019 et à l'été 2020, respectivement.

a été accueilli dans la flotte de la Garde côtière en décembre 2018. Les deuxième et troisième navires seront mis en service à la fin de à l'été 2020, respectivement. Le NGCC Captain Molly Kool est classé comme brise-glace moyen et peut maintenir une vitesse de 3 noeuds dans des glaces d'une épaisseur maximale d'un mètre. Avec une puissance totale de 18 278 chevaux-vapeur, les deux hélices et le gouvernail double du navire offrent un haut degré de manoeuvrabilité. Le NGCC Captain Molly Kool peut fonctionner en permanence sans ravitaillement en carburant pendant environ 25 jours et compte 19 membres d'équipage.

