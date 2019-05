Lancement de la programmation estivale 2019 - Le parc Jean-Drapeau : le plus grand terrain de jeux à Montréal!





MONTRÉAL, le 30 mai 2019 /CNW Telbec/ - C'est au coeur-même du nouvel Espace 67 que la programmation de la saison estivale 2019 du parc Jean-Drapeau a été dévoilée. Partenaires et promoteurs s'étaient réunis pour inaugurer le nouveau secteur réaménagé et découvrir toutes les expériences qui attendent les visiteurs cet été au Parc. Une programmation diversifiée et accessible, axée sur la culture, le sport et la découverte de la nature, dont plusieurs nouveautés nées de récents partenariats.

Le calendrier événementiel estival du Parc débute avec le Grand Prix du Canada les 7, 8 et 9 juin précédé par la traditionnelle journée portes ouvertes le jeudi 6 juin. Une belle occasion de venir admirer les nouveaux garages récemment inaugurés.

Deux semaines plus tard, l'Espace 67 célèbre son inauguration avec deux grands événements gratuits. Le Grand spectacle de la Fête nationale du Québec à Montréal est de retour le 23 juin sur le site du parc Jean-Drapeau, 145 ans après sa première occupation des îles, suivis, le 27 juin, du concert L'OM Grandeur nature de l'Orchestre Métropolitain sous la direction de son chef Yannick Nézet-Séguin.

Les Week-ends du monde, présentés par Loto-Québec, sont de retour les 6-7 et 13-14 juillet. Pour sa 15e édition, cet incontournable de l'été montréalais est une invitation à découvrir la danse, la musique et la gastronomie de plusieurs communautés culturelles de Montréal.

Le mois d'août au Parc est synonyme des grands événements musicaux avec OSHEAGA, Heavy Montréal et îleSoniq qui viennent s'installer pour la première fois à l'Espace 67. De son côté, avec une programmation qui a déjà débuté le 19 mai, Piknic Électronik continue de faire vibrer les amateurs de musique électronique.

Toujours au mois d'août et en grande nouveauté, le Lolë White Tour (17 août) réunira plus de 5 000 fanatiques de yoga pour un moment unique. Cet événement sera suivi de Feux Follets en Fête! (12 septembre au 31 octobre), un festival offrant des expériences à la fois interactives et immersives où se marient lanternes chinoises géantes et spectacles.

La Ronde accueillera l'International des Feux Loto-Québec du 31 juillet au 24 août, qui transportera les Montréalais dans six univers éclatés les mercredis et samedis en soirée.

Le sport dans un cadre emblématique

Les visiteurs du Parc auront le loisir de participer à une foule d'activités sportives pendant la saison estivale dont la Journée Portes ouvertes au circuit Gilles-Villeneuve le 15 juin. Les cyclistes, patineurs, fondeurs en skis à roulettes et triathloniens sont invités à venir profiter de la piste qui, pour l'occasion, sera interdite aux voitures. Clinique d'agilité, promotions diverses et musique seront au rendez-vous.

Que ce soit pour s'entraîner ou pour profiter d'un moment de détente en famille, le Complexe aquatique (ouvert depuis le 18 mai) et la plage Jean-Doré (ouverture 19 juin) brilleront de nouveau cet été avec une programmation variée. D'ailleurs, une activité de nage en eau libre est organisée le 16 juin lors d'une initiation encadrée par des professionnels.

Nature, plein air et détente

Les adeptes de plein air seront ravis d'apprendre que le Parc propose de multiples activités afin de profiter pleinement de la nature et ses attraits. Par exemple, dès la mi-juin, des parcours guidés afin de découvrir le Parc et son histoire seront proposés aux visiteurs à bord d'une toute nouvelle Balade touristique.

Une expérience en constante évolution

L'aménagement de l'Espace 67 est l'occasion pour le parc Jean-Drapeau de se doter de nouveaux services d'accueil. Ainsi, les visiteurs ont maintenant accès à un magnifique Pavillon d'information à la sortie du métro Jean-Drapeau qui permet d'obtenir toutes les informations nécessaires sur l'importante programmation du Parc et ses services.

Une programmation bonifiée par les partenaires du Parc

L'offre culturelle du Parc est bonifiée chaque année par la qualité des expositions qu'on y retrouve à la Biosphère, musée de l'environnement et au Musée Stewart. Les amateurs de sensations fortes opteront quant à eux pour les manèges de La Ronde, tandis que le Casino de Montréal est un endroit idéal pour un spectacle ou un divertissement entre amis.

Le Parc est fier de pouvoir compter, tout au long de l'été, sur de nombreux partenaires : Loto-Québec, présentateur des Week-ends du monde, Tourisme Montréal, Molson Coors, Coca-Cola, Eska ainsi que ses multiples partenaires média.

À propos du parc Jean-Drapeau

À deux pas de chez vous, le parc Jean-Drapeau offre une panoplie d'attractions récréotouristiques qui en font un endroit unique au Canada. Facilement accessible en métro, l'utilisation du transport collectif pour se rendre au parc est fortement recommandée afin de faire de votre visite une expérience des plus agréables.

Pour tout savoir sur les événements et activités du parc Jean-Drapeau, visitez le parcjeandrapeau.com ou suivez-nous sur les médias sociaux @parcjeandrapeau.

