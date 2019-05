Guidepoint enrichit son offre de services avec le lancement d'Insights





NEW YORK, 30 mai 2019 /PRNewswire/ -- Dirigée par une équipe expérimentée de 30 analystes possédant une vaste expérience des côtés acheteurs et vendeurs, Guidepoint Insights est une offre de services qui s'appuie sur le point de vue d'experts pour aider les clients à prendre des décisions plus éclairées. Les clients peuvent participer à des téléconférences présentées par des animateurs, assister à des réunions en personne et passer en revue des enquêtes longitudinales sur des sujets clés affectant les entreprises établies et en croissance, et ce dans tous les secteurs. Les transcriptions de ces événements sont accessibles sur le portail de la bibliothèque Insights Library, où il est possible de rechercher et télécharger du contenu.

Comptant sur la puissance du réseau mondial de plus de 520 000 experts validés de Guidepoint et sur la vaste expérience de son équipe, Insights se présente comme une source fiable pour les investisseurs institutionnels, les consultants et les entreprises recherchant un contenu pointu répondant à leurs besoins de recherche dans tous les secteurs. En abordant les bons sujets, en sélectionnant les bons experts et en posant les bonnes questions, Insights fournit le bon contenu pour réduire le temps de recherche, faire face à des situations complexes et amener ses clients à se concentrer sur ce qui compte vraiment.

Rutwik Ghodadra, PDG de Guidepoint Insights, a déclaré : « Ayant passé près de vingt ans du côté des acheteurs en tant qu'analyste et gestionnaire de portefeuille et ayant été l'un des premiers clients de Guidepoint, j'ai été ravi de développer un produit qui réponde réellement aux besoins des investisseurs avertis qui recherchent des informations précieuses auprès d'experts de l'industrie. Anciens analystes nous-mêmes, nous connaissons l'importance des recherches préliminaires pour le processus d'investissement et nous sommes conscients que nos clients sont confrontés à des contraintes croissantes en termes de temps et de ressources. Nous fournissons la solution. »

« Guidepoint a connu une croissance incroyable au cours des seize dernières années. Le lancement d'Insights est une autre étape importante dans notre quête pour mettre à disposition de nos clients des outils leur permettant d'accéder aux opinions de haute qualité et pertinentes d'experts de première ligne et de les assimiler, afin de résoudre un défi majeur pour les investisseurs publics, privés et stratégiques », a déclaré Albert Sebag, fondateur et PDG de Guidepoint. « Guidepoint Insights nous rapproche du but que nous nous sommes fixé, qui est d'être les premiers vers qui nos clients se tournent pour effectuer des recherches. Notre équipe est d'un calibre sans précédent qui témoigne de notre engagement indéfectible à offrir à nos clients un accès à des informations fiables. »

Pour de plus amples informations, consultez www.guidepoint.com/insights.

À propos de Guidepoint

Guidepoint est une société en pleine croissance offrant à ses clients une plateforme technologique qui leur permet d'entrer en relation avec des Conseillers, c.-à-d. des experts en la matière issus de son réseau professionnel mondial. Les clients de Guidepoint s'appuient sur les informations et les opinions partagées par les Conseillers pour rester informés et prendre de meilleures décisions.

