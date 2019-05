Prix du public Polycor, propulsé par Vidéotron Affaires - Découvrez et votez pour votre entreprise favorite!





QUÉBEC, le 30 mai 2019 /CNW Telbec/ - Les votes sont ouverts! Au terme de plusieurs semaines de jurys locaux, régionaux et nationaux, le 21e Défi OSEntreprendre est heureux de dévoiler les sept finalistes du Prix du public Polycor, propulsé par Vidéotron Affaires. Provenant du Centre-du-Québec, de l'Estrie, de la Montérégie, de Montréal et du Nord-du-Québec, ils ont tous en commun des profils entrepreneuriaux exceptionnels, des personnalités inspirantes et du leadership à revendre! Les entrepreneurs ou équipes entrepreneuriales en lice pour le Prix du public 2019 ont été recommandés par les jurys nationaux de chacune des catégories officielles du volet Création d'entreprise.

À compter d'aujourd'hui et jusqu'au 11 juin 2019, le public votera pour son entrepreneur favori sur le site internet du Défi OSEntreprendre www.osentreprendre.quebec, où des vidéos et des fiches d'information lui permettront de mieux connaître chacun des sept finalistes. Votez en grand nombre pour votre relève entrepreneuriale!

Le nom de l'entreprise ayant récolté le plus grand nombre de votes sera dévoilé lors du 21e Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre. L'objectif de ce prix étant d'offrir un rayonnement et de la visibilité, l'entreprise lauréate se méritera une bourse de 2 000 $, accompagnée d'une publicité couleur dans le journal Les Affaires. De plus, une capsule vidéo filmée lors du 21e Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre sera remise à l'entreprise lauréate et diffusée sur le site internet du Défi OSEntreprendre.

Les sept finalistes 2019

Heroccipital Productions s.e.n.c, Région du Centre-du-Québec Essor Environnement inc., Région de la Montérégie



À la canne blanche s.e.n.c, Région de l'Estrie Ma MobiClinique, Région de Montréal



Dis-moi, Région de la Montérégie Équipements Fix I/V, Région du Nord-du-Québec



Hamrforge inc., Région de la Montérégie



Consultez les fiches et votez ici !



À propos d'OSEntreprendre

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Sa principale activité, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales des élèves du primaire à l'université et celles des créateurs d'entreprise. Il est rendu possible grâce à l'engagement financier de partenaires visionnaires soit le Mouvement Desjardins, partenaire présentateur, le gouvernement du Québec, partenaire en titre, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le Secrétariat à la jeunesse, le Secrétariat à la condition féminine, les Fonds de recherche du Québec, Québecor, Vidéotron Affaires, Énergir, l'Ordre des CPA du Québec, Saputo, Spektrum Media et Les Affaires.

SOURCE Défi OSEntreprendre

Communiqué envoyé le 30 mai 2019 à 10:37 et diffusé par :