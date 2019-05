La Bank Leumi, la Banque CIBC et la National Australia Bank lancent un portail en ligne pour favoriser la collaboration avec les entreprises de technologie financière





TEL-AVIV, TORONTO et SYDNEY, le 30 mai 2019 /CNW/ - Dans le cadre d'une alliance internationale de sociétés bancaires, la Bank Leumi d'Israël (TASE: LUMI), la Banque CIBC et la National Australia Bank (ASX: NAB) ont annoncé aujourd'hui le lancement de Global Alliance Fintech Link, portail en ligne mondial développé pour aider à stimuler l'innovation axée sur le client, en facilitant la collaboration entre les banques et les entreprises de technologie financière.

Grâce à cette plateforme numérique, les entreprises du secteur des technologies financières peuvent soumettre des solutions technologiques créatives afin de répondre aux nombreuses occasions cernées par les banques. À la réception des propositions, les banques pourront consulter directement les entreprises de technologie financière.

Global Alliance Fintech Link offre un accès facile à des entreprises en démarrage dans le monde sur le marché bancaire mondial, en permettant une collaboration directe avec trois institutions financières sur trois continents. Le portail donne l'occasion aux entreprises de fournir des solutions technologiques à certains secteurs clés dans lesquels les banques souhaitent améliorer l'expérience client.

Découlant de l'alliance stratégique entre la Bank Leumi, la Banque CIBC et la National Australia Bank formée en septembre 2016, l'initiative vise non seulement à simplifier la collaboration mondiale, mais aussi à fournir un accès aux entreprises de technologie financière pour les partenaires potentiels qui pourraient les aider à favoriser la croissance de leurs activités. L'initiative offre également l'occasion à ces entreprises d'envergure mondiale d'intégrer un écosystème technologique et bancaire à l'échelle internationale.

La plateforme a d'abord été lancée sous forme de projet pilote, et évoluera à mesure que d'autres défis liés au site s'ajouteront.

« Ce partenariat montre que la Bank Leumi, la National Australia Bank et la Banque CIBC sont des chefs de file non seulement au point de vue des idées, mais aussi des actions pour appuyer les efforts internationaux visant à créer de meilleures propositions de valeur, a déclaré Tamar Yassur, première vice-présidente à la direction et chef de la division des services bancaires numériques, Bank Leumi. Nous sommes persuadés que cette nouvelle plateforme contribuera à susciter l'innovation et la créativité à l'échelle internationale pour améliorer le service à la clientèle dans le secteur bancaire partout dans le monde. »

« L'innovation transformatrice est essentielle pour répondre aux besoins en constante évolution des clients. Cette nouvelle plateforme nous offre l'occasion de repérer les technologies nouvelles et émergentes qui pourront mettre en oeuvre des solutions, dans le contexte où nous bâtissons une banque axée sur les relations et adaptée au monde moderne, a expliqué Greg Elcich, vice-président, Innovation de l'entreprise et Gestion numérique des avoirs à la Banque CIBC. Nous sommes ravis de collaborer à ce portail avec la National Australia Bank et la Bank Leumi pour contribuer à stimuler la créativité et la croissance dans le secteur mondial de la technologie financière ».

« Au sein de banques d'envergure et complexes comme la National Australia Bank, la Banque CIBC et la Bank Leumi, les entreprises de technologie financière avec de bonnes idées peuvent avoir de la difficulté à accéder aux bonnes personnes, qui évalueront leurs concepts comme il se doit, a souligné Jonathan Davey, directeur général administratif, Services numériques et Innovation, National Australia Bank. Cette nouvelle plateforme offre un processus simple et facile pour les entreprises de technologie financière, qui les aidera à se connecter à la banque, d'où cette idée pourra être acheminée aux bonnes personnes, qui pourraient avoir un intérêt pour ce qu'elles ont à offrir et la façon dont nous pourrions collaborer, peu importe où elles sont établies. »

Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous à l'adresse www.globalfintechlink.com.

À propos de la Bank Leumi

Établie en 1902, la Bank Leumi, l'une des principales sociétés financières d'Israël, propose des services bancaires complets et détient environ 30 % du marché national.

Leumi est à l'avant-plan de l'innovation des opérations bancaires en Israël, offrant une vaste gamme de services bancaires numériques novateurs à la fine pointe de la technologie. En 2017, Leumi a lancé la première application autonome entièrement mobile d'Israël, « Pepper », conçue à l'aide d'un centre de données hybride fondé sur le modèle en nuage et la réalisation par logiciel. Depuis son lancement, Pepper a attiré l'attention à l'échelle internationale. Dell Technologies lui a décerné le prix « 2018 Innovator Award » (avril 2018).

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier.

À propos de la National Australia Bank

La National Australia Bank est l'une des quatre banques les plus importantes d'Australie et la plus grande banque d'affaires au pays. Elle compte plus de 33 000 employés et sert 9 millions de clients en Australie et en Nouvelle-Zélande.

La National Australia Bank est à l'avant-plan de l'innovation grâce à son centre d'innovation renommé internationalement, NAB Labs, qui vise à façonner l'avenir du secteur bancaire à l'aide d'innovations axées sur le client. Au moyen d'investissements stratégiques dans des entreprises en démarrage, par la filiale de capital de risque NAB Ventures, et de collaborations avec des entreprises de technologie financière, des accélérateurs et des entreprises de technologie, la National Australia Bank cherche à offrir des propositions de valeur de pointe qui profitent à ses clients.

