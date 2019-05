L'organisatrice légendaire de réceptions Albane Cleret s'associé à Sony International pour l'événement « ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD » à Cannes





CANNES, France, 30 mai 2019 /PRNewswire/ -- Albane Cleret est l'élégante maîtresse d'oeuvre derrière la transformation du toit du JW Marriott en l'espace le plus exclusif du Festival de Cannes. Même s'il rassemble trois lieux, Le Club et La Terrasse by Albane. Albane est réputée pour orchestrer des événements à la fois glamours, exclusifs et intimes, principalement à Paris. Pendant le Festival de Cannes, elle décrit sa philosophie de la fête comme « la création d'une histoire avec un certain flux intentionnel » qui attire chaque soir les réalisateurs et les acteurs de Cannes vers le club privé pour qu'ils profitent de son ambiance détendue après leurs activités officielles dans le cadre du festival.

Sony International s'est associée à cette doyenne légendaire du club et à son équipe pour produire « Once Upon A Time...in Hollywood » après la soirée. Cette réception a fait suite à la présentation du film en première mondiale en présence du réalisateur Quentin Tarantino et de ses acteurs principaux Brad Pitt, Leonardo DiCaprio et Margot Robbie. Stéphane Huard, directeur général de Sony Pictures Releasing France a déclaré : « Albane est une véritable artiste qui a créé une réception légendaire pour Once Upon A Time... In Hollywood qui restera dans les annales de la fête à Cannes. »

Albane est connue pour ses petites réceptions privées en présence de célébrités de tout premier plan mais, pour cet événement à Cannes, son défi était de créer la même atmosphère intime pour une liste de 600 invités.

Pour la première fois au Festival, Albane a ouvert le toit dans son intégralité pour un événement, afin de créer un flux entre trois espaces uniques, comprenant un restaurant privé et une terrasse, un espace central de réception doté d'un bar circulaire et de cabanes privées personnalisées, et d'un salon club sous les étoiles avec vue sur la baie de Cannes. D'importants sponsors comme Hennessey, Chanel, Moet et Breitling, se sont associés à l'événement, Hennessey créant des cocktails originaux pour les personnes présentes. Après une ovation de sept minutes au Palais, un dîner privé a été préparé pour Quentin Tarantino, les acteurs, les producteurs et des cadres de Sony. Ce dîner a été créé par l'un des meilleurs chefs de France, que l'on appelle avec affection « The French Chef », Cyril Lignac, qui a oeuvré aux côtés du chef aux trois étoiles Michelin, Alain Passard chez Arpège, et du chef pâtissier Pierre Hermé. Pour Sal Ladestro, vice-président exécutif du marketing international pour Sony : « Nous sommes heureux de nous être associés à Albane, qui a fait de la réception à l'occasion de la première mondiale du film de Quentin un événement que nous n'oublierons jamais. Ses instincts créatifs et sa sensibilité internationale en font l'un des grands spécialistes de l'événementiel au monde, et nous sommes impatients de retravailler avec elle à l'avenir. »

À propos de Sony Pictures Entertainment

Sony Pictures Entertainment (SPE) est une filiale de Sony Entertainment Inc., qui est une filiale de Sony Corporation, dont le siège se situe à Tokyo. Les activités mondiales de SPE englobent la production, l'acquisition et la distribution de films cinématographiques, la production, l'acquisition et la distribution de contenu télévisuel, l'exploitation de réseaux de télévision, la création et la distribution de contenu numérique, l'exploitation de studios, et la création de nouveaux produits, services et technologies de divertissement. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur http://www.sonypictures.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/894643/Sony_Pictures_Entertainment_Celebrities.jpg

Communiqué envoyé le 30 mai 2019 à 10:09 et diffusé par :