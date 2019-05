Dix grèves dans des résidences pour aînés - Les salaires au coeur du conflit





QUÉBEC, le 30 mai 2019 /CNW Telbec/ - Environ 950 travailleuses et travailleurs de dix résidences privées pour personnes aînées ont déclenché des grèves d'une durée de trois jours. Malheureusement, suite aux avis de grève du Syndicat québécois des employées et employés de service (FTQ), aucun des employeurs visés n'ont fait d'offre satisfaisante pour les travailleuses et les travailleurs. Cependant, chez l'un des employeurs, le syndicat s'est engagé à présenter une offre aux membres. Le SQEES sursoie donc temporairement à la grève dans cet établissement.

« Nous aurions préféré ne pas se rendre au déclenchement de ces grèves. Le constat saute aux yeux, le personnel des résidences pour personnes aînées est sous-payé et peu valorisé. Travailler auprès des aînés n'est pas qu'une vocation, ce sont des professions exigeantes. La rémunération doit suivre. Personne n'aimerait que celles et ceux qui s'occupent de ses parents ou grands-parents soient à peine plus payés que le salaire minimum. Nous invitons les employeurs à offrir des conditions de travail concurrentielles, autrement, nous n'aurons d'autre choix que d'exercer les mandats de grèves illimitées qui ont déjà été votés », constate Sylvie Nelson, présidente du SQEES-FTQ.

Dans le cadre de sa campagne Prendre soin de nous, toujours pour vous, les membres du SQEES-FTQ dans les résidences privées, demandent un rattrapage salarial à 15 $ de l'heure à l'embauche et une augmentation minimale de 1 $ de l'heure par année pour les trois prochaines années.

« Le taux de roulement du personnel est de 50 % dans les résidences privées pour personnes aînées. Il y a un grave problème d'attraction et de rétention de personnel. Des personnes formées, qui ont à coeur la clientèle, quittent pour d'autres secteurs plus payants qui demandent moins de formation. Le recrutement est plus difficile que jamais. C'est le service et les soins aux personnes aînés, souvent en perte d'autonomie, qui en souffre. Face aux conséquences de la pénurie de la main-d'oeuvre et de la surcharge de travail, les demandes syndicales sont plus que raisonnables. Les employeurs doivent en être conscients », affirme Mme Nelson.

Les services essentiels sont maintenus pendant les grèves

Le SQEES-FTQ tient à préciser qu'en aucun temps la santé et la sécurité des résidents ne sont affectées lors des grèves. Selon les établissements et les services, les travailleuses et les travailleurs grèvent de 10 % à 20 % du temps travaillé suivant les recommandations du Tribunal administratif du travail (TAT).

Liste des établissements visés par des grèves de trois jours

ÉTABLISSEMENT VILLE Aviva Québec Chartwell Appartements du Château de Bordeaux inc. Québec Chartwell L'Oasis St-Jean inc (cuisine) St-Jean-sur-Richelieu CHSLD Herron inc. Montréal Domaine des Forges Laval Le Boulevard - Rés. Urbaine pour Aînés Montréal Manoir Champlain inc. (Le) Saguenay Manoir Outremont (COGIR) Montréal Résidence Élogia (Groupe Maurice) Montréal Résidence Valeo Jean XXIII Trois-Rivières

Le SQEES-FTQ représente 25 000 membres partout au Québec, majoritairement dans le secteur de la Santé et des Services sociaux. Il est le plus grand syndicat dans le secteur des résidences privées pour personnes aînées en plus d'être un chef de file dans la syndicalisation des travailleuses et des travailleurs de l'économie sociale, des OSBL et du transport scolaire. Il est affilié à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la plus grande centrale syndicale québécoise, avec plus de 600 000 membres.

SOURCE Syndicat québécois des employées et employés de service (FTQ)

Communiqué envoyé le 30 mai 2019 à 10:00 et diffusé par :