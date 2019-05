Avis aux médias - L'honorable Marc Garneau fera une annonce importante en support à des organismes de femmes de Montréal

Aujourd'hui, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, a officiellement accueilli le NGCC Captain Molly Kool au sein de la flotte de la Garde côtière canadienne à l'administration centrale...

L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports et député de Notre-Dame-de-Grâce - Westmount, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, fera une annonce...