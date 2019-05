La SOGP nomme Patrick De Roy à la tête du nouveau groupe Total Portfolio and Capital Markets





TORONTO, le 30 mai 2019 /CNW/ - La Société ontarienne de gestion des placements (SOGP) a annoncé aujourd'hui la nomination de Patrick De Roy au poste nouvellement créé de directeur général principal du groupe Total Portfolio and Capital Markets.

Comptant plus de vingt années d'expérience à titre de gestionnaire de portefeuille et de conseiller en placements, M. De Roy occupait récemment le poste de Chef de la recherche globale à la Caisse de dépôt et placement du Québec, où il a aussi dirigé les équipes Construction de portefeuille, Économie et Devises. Avant de se joindre à la Caisse, il était associé et chef des placements et de la gestion des risques au sein de la firme Eckler. Il a également occupé des postes de cadre supérieur auprès de firmes de conseils en gestion de placement tout au long de sa carrière.

M. De Roy relèvera de Jean Michel, directeur des placements, et travaillera au bureau de Toronto de la SOGP.

Patrick est tout particulièrement qualifié pour diriger la création du groupe Total Portfolio and Capital Markets de la SOGP, a déclaré M. Michel. Sa vaste expertise de différentes fonctions, y compris la répartition d'actifs, la gestion de monnaie étrangère, les liquidités, le niveau d'endettement et la gestion d'alternatives liées au marché public et au revenu fixe ont fait de lui un choix évident pour diriger cette équipe.

M. De Roy est un Fellow de la Société des Actuaires des États-Unis et de l'Institut canadien des actuaires, et il détient un baccalauréat en actuariat de l'Université Laval. Il détient aussi les titres de Chartered Financial Analyst (CFA), de Financial Risk Manager (FRM) et de Certified Enterprise Risk Analyst (CERA). Membre actif de la communauté de gestionnaires de placements, il a siégé au sein de différents conseils d'administration et comités de l'industrie.

À propos de SOGP

La Société ontarienne de gestion des placements (SOGP) gère un actif de 63,3 milliards pour ses clients. Son mandat consiste à fournir aux grandes institutions du secteur public des services de gestion de placement, notamment des conseils sur la constitution de portefeuilles, un meilleur accès à diverses gammes de catégories d'actifs et des capacités de gestion du risque très perfectionnées. La SOGP est une organisation indépendante qui exploite ses activités indépendamment du gouvernement. Elle est guidée par un conseil d'administration très expérimenté et professionnel. Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.imcoinvest.com et suivre le fil @IMCOinvest sur Twitter.

