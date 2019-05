DIAGNOS annonce l'ouverture de deux nouvelles cliniques à Hafar al-Batin afin de faire le dépistage de 10,000 patients dans les prochains six mois avec son partenaire Kanhoor Medical Co





BROSSARD, Que?bec, 30 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Socie?te? ») (Bourse de croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOD), un leader dans le dépistage précoce de proble?mes graves de sante? grâce a? sa technologie d'intelligence artificielle FLAIRE, annonce aujourd'hui l'ouverture de deux cliniques de dépistage à Hafar al-Batin en Arabie saoudite avec son partenaire Kanhoor Medical Co. ("Kanhoor") pour faire le dépistage de 10,000 patients au cours des 6 prochains mois.



Suite au succès d'un projet pilote, Kanhoor a le plaisir d'annoncer la signature de deux ententes avec deux hôpitaux régionaux afin de faire le dépistage de la rétinopathie diabétique de leurs patients.

"Nous sommes très heureux des résultats de notre collaboration avec Kanhoor. Ces deux contrats sont la preuve du succès de notre stratégie de mise en marché conjointe avec Kanhoor en tant que partenaire d'affaires. Nous allons continuer de travailler ensemble afin d'augmenter nos revenus et notre part du marché en Arabie saoudite", a dit Yves-Stéphane Couture, vice-président de DIAGNOS.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission le dépistage précoce de problèmes graves de santé grâce à CARA (programme d'analyse rétinienne assistée par ordinateur), son outil d'intelligence artificielle. CARA est une plateforme de téléophtalmologie qui s'intègre aux matériels, logiciels et processus existants au point de l'intervention. Les algorithmes de rehaussement des images basés sur l'intelligence artificielle de CARA permettent d'obtenir des images rétiniennes traditionnelles plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est offert en toute sûreté sur Internet et est compatible avec toutes les marques de rétinographes, tous les formats d'images reconnus et les DME. CARA est un outil rentable pour le dépistage en temps réel chez un grand nombre de patients. CARA est conforme aux réglementations locales, autorisé pour commercialisation aux États-Unis d'Amérique par la FDA, autorisé pour commercialisation au Canada par Santé Canada et est conforme aux exigences de marquage CE en Europe.

Pour en savoir plus, visitez www.diagnos.com et www.sedar.com

Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec :

André Larente, président

DIAGNOS Inc.

Tél. : 450 678-8882, poste 224

alarente@diagnos.ca

Ce communiqué contient des renseignements prévisionnels. Nous ne pouvons garantir que les renseignements prévisionnels mentionnés s'avéreront exacts, puisqu'il pourrait y avoir un écart important entre les résultats réels ou les événements futurs et ceux qui sont mentionnés dans le présent communiqué. DIAGNOS décline toute intention ou obligation de publier la révision ou la mise à jour des renseignements prévisionnels, quels qu'ils soient, conséquemment à de nouvelles informations, de futurs événements ou pour tout autre motif. Les renseignements prévisionnels contenus dans le présent communiqué doivent être expressément lus sous réserve de la présente mise en garde.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

