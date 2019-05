Le BST envoie une équipe d'enquêteurs sur les lieux d'un accident impliquant un petit aéronef survenu près de Red Lake (Ontario)

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a envoyé une équipe d'enquêteurs hier à St. Anthony (Terre-Neuve et Labrador) suite à un accident où un homme à bord du chalutier Newfoundland Victor est tombé par-dessus bord. Le BST...

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) envoie une équipe d'enquêteurs sur les lieux d'un accident près de Red Lake (Ontario). Le BST ira recueillir des informations et évaluer l'événement. Le BST est un organisme indépendant qui mène...