CargoM au plus grand salon professionnel en transport et logistique (Munich, Allemagne)

MONTRÉAL, le 30 mai 2019 /CNW Telbec/ - CargoM, la Grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, grâce à l'appui financier du Ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec (MEI) et par le programme Export Québec, organise une mission du 4 au 7 juin 2019 en Allemagne. La première étape sera la participation de CargoM au congrès Transport Logistic à Munich. Ce salon, qui regroupe quelque 2 000 exposants et attire au-delà de 60 000 participants, est le plus grand rassemblement de professionnels du secteur. La Grappe profitera de cette occasion pour aller à la rencontre d'intervenants en logistique et faire rayonner notre plaque tournante.

Toujours dans un objectif de promotion, une soirée réseautage, organisée en collaboration avec la Délégation générale du Québec à Munich, aura lieu le 4 juin. Madame Marie-Ève Jean, déléguée générale, nous recevra lors de cet événement, au cours duquel sera souligné le 30e anniversaire de la coopération Québec-Bavière. Des membres de CargoM, notamment l'Administration portuaire de Montréal, Logistec Corporation, Fonds de solidarité FTQ, Air Canada Cargo et Metro Canada Logistics auront l'opportunité d'y rencontrer leurs homologues allemands et de renforcer ainsi leur coopération.

La seconde étape de la mission consistera en une visite des installations portuaires de Hambourg, 3e port d'Europe en importance, du terminal Hapag-Lloyd et du Digital Hub Logistics afin d'apprendre de leurs meilleures pratiques en technologie et innovation.

« Les missions internationales représentent des occasions uniques pour le rayonnement, le développement et les échanges qui bénéficient à l'ensemble de la grande région métropolitaine. Il est essentiel pour CargoM de profiter de ces événements, comme ce salon, afin de présenter à des investisseurs étrangers tous les avantages qu'offrent notre plaque tournante et notre communauté logistique », a déclaré Mathieu Charbonneau, directeur général de CargoM.

À propos de CargoM

Créée en 2012, CargoM (www.cargo-montreal.ca - @CargoMtl) réunit les acteurs de l'industrie de la logistique et du transport de marchandises du Grand Montréal, les institutions d'enseignement, les centres de recherche, les associations sectorielles autour d'objectifs communs en vue d'en accroître la cohésion, le développement, la compétitivité et le rayonnement. Dans la grande région métropolitaine, le secteur de la logistique et du transport de marchandises représente 4,3 milliards de dollars en retombées économiques et 122 000 emplois directs et indirects.

Les activités de CargoM sont soutenues financièrement par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et l'ensemble de ses membres.

