Objectway se classe au premier rang du classement IBS Global Sales League Table 2019





Les ventes annuelles de la plateforme de gestion de patrimoine eXimius place Objectway à la tête de la catégorie Systèmes bancaires privés

MILAN, 30 mai 2019 /PRNewswire/ -- Objectway, un chef de file du secteur de la gestion de patrimoine numérique, des investissements et de la gestion d'actifs, s'est classé au premier du classement IBS Global Sales League Table 2019 dans la catégorie Systèmes bancaires privés avec la plateforme de gestion de patrimoine eXimius.

Le classement annuel, qui se base sur l'analyse de plus de 1109 achats de systèmes bancaires effectués par plus de 960 institutions financières à travers 112 pays, est reconnu comme étant le baromètre mondial pour les tendances du secteur.

La plateforme de gestion de patrimoine eXimius est l'application front-to-back (traitement d'amont en aval) de gestion des flux de travaux liés à l'investissement, au patrimoine et aux relations visant à maximiser les performances des investissements et accroître la satisfaction de la clientèle.

La plateforme apporte des avantages à travers toute l'organisation de l'institution financière. Les stratégies d'investissement de la société se reflètent dans les processus opérationnels, conformément à la législation, pour que le meilleur produit et les meilleurs actifs puissent être sélectionnés.

Les gestionnaires des relations bénéficient d'une vision à 360° sur les données, les investissements, les actifs et les activités des clients pour être plus efficaces dans leurs tâches quotidiennes.

Les gestionnaires de portefeuilles peuvent fournir des conseils professionnels cohérents par le biais d'un processus global de gestion à boucle fermée des portefeuilles et l'exécution des stratégies d'investissement, ce qui augmente la rentabilité.

Les fonctions Back-Office et Opérations maximisent également la productivité grâce à des processus administratifs homogènes qui réduisent le risque opérationnel et assurent la conformité.

« Cette reconnaissance reflète l'efficacité de notre plateforme », a commenté Luigi Marciano, PDG et fondateur d'Objectway. « Les clients qui ont implémenté eXimius font confiance à une application STP Front-To-Back qui optimise l'efficacité opérationnelle et s'adapte aux investisseurs, à la législation et à la croissance commerciale grâce à un système centré sur la clientèle. »

Sahil Anand, directeur du bureau d'IBS Intelligence à Londres, a ajouté : « Je félicite Objectway pour sa position de leader dans la catégorie Systèmes bancaires privés et aussi pour la reconnaissance reçue dans la catégorie Systèmes de gestion des investissements et des fonds. » La catégorie Systèmes bancaires privés a été particulièrement concurrentielle avec un nombre de participants et un volume de transactions plus élevés par rapport au classement Sales League Table de l'année dernière.

Objectway

Fondé en 1990, le groupe Objectway est un chef de file du secteur de la gestion de patrimoine numérique, des investissements et de la gestion d'actifs, avec un chiffre d'affaires d'environ 75 millions d'euros. Ses plateformes logicielles primées servent plus de 150 clients dans 15 pays et sur 3 continents. Avec des bureaux en Italie, au Royaume-Uni, en Belgique, en Irlande et en Afrique du Sud, ses 700 employés assistent près de 100 000 professionnels de l'investissement et gèrent plus d'un trillion d'euros de patrimoine.



