Mois des aînés : les CPA présentent des ateliers aux retraités





TORONTO, le 30 mai 2019 /CNW/ - La retraite devrait être une période de grand bonheur : finies les obligations professionnelles, c'est le temps de jouir du fruit de son travail.

Pour aider les retraités à profiter de la vie ainsi, Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) présentera en juin, Mois des aînés, des ateliers de littératie financière partout au pays.

Le programme de littératie financière primé de CPA Canada s'appuie sur les connaissances et l'expertise de plus de 6?000 bénévoles passionnés de CPA Canada, qui donnent gratuitement des ateliers de formation objectifs à des publics variés, dont les aînés. En 2018, 2?300 ateliers ont été offerts partout au pays, aidant plus de 50?000 Canadiens et Canadiennes en leur donnant des moyens d'améliorer leur santé financière.

« Les connaissances financières dont on a besoin varient selon l'étape où l'on en est dans sa vie, explique Doretta Thompson, chef du développement de la littératie financière à CPA Canada. Les aînés se trouvent dans des situations qu'elles n'avaient encore jamais vécues, dont dépendre de différentes sources de revenus, faire fructifier leurs avoirs toute leur vie et peut-être même laisser un héritage à leurs proches. »

CPA Canada propose trois ateliers de littératie financière destinés aux aînés :

Gérer ses finances à la retraite;

Aider les aînés à déjouer les fraudeurs;

Planification successorale.

Ces ateliers gratuits représentent une option intéressante pour les organismes qui oeuvrent auprès des aînés ou d'autres groupes (jeunes, adultes, néo-Canadiens, entrepreneurs ou personnes à faible revenu) et souhaitent offrir à leur clientèle de l'information sur leurs finances personnelles d'une source fiable, soit d'une personne qui détient le titre canadien de CPA.

Les organisations sans but lucratif - résidences pour personnes âgées, centres communautaires, écoles, bibliothèques, etc. - peuvent dès maintenant demander qu'un atelier de littératie financière soit offert dans leurs locaux en visitant le site de CPA Canada : cpacanada.ca/LitFinAines.

À PROPOS DE CPA CANADA

Forte de plus de 217?000 membres au Canada et à l'étranger, Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) est l'une des organisations comptables nationales les plus importantes au monde. Au pays, CPA Canada collabore avec les ordres provinciaux et territoriaux qui encadrent la profession de CPA. À l'étranger, CPA Canada travaille conjointement avec l'International Federation of Accountants et la Global Accounting Alliance pour renforcer la profession comptable partout dans le monde. Respectée dans les domaines des affaires et de l'enseignement de même que dans la fonction publique et le secteur des organismes sans but lucratif, CPA Canada prône la croissance économique durable et le développement social. Elle sert la profession, défend l'intérêt public et soutient l'établissement de normes de comptabilité et de normes d'audit et de certification. CPA Canada élabore des programmes de formation ainsi que des documents de réflexion et de recherche de pointe visant à doter ses membres des ressources nécessaires pour favoriser le succès et façonner l'avenir. cpacanada.ca

