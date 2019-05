Le Canada investit dans la construction d'un bâtiment moderne de grande hauteur en bois à Toronto





TORONTO, le 30 mai 2019 /CNW/ - Investir dans l'utilisation à long terme du bois comme matériau de construction accroîtra la demande de produits ligneux canadiens, créera de bons emplois au pays dans la classe moyenne et facilitera l'atteinte des objectifs du gouvernement du Canada en matière de changements climatiques.

Adam Vaughan, député de Spadina-Fort York, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada, a annoncé aujourd'hui un investissement de 4,1 millions de dollars pour construire un bâtiment de 10 étages en bois à Toronto.

La construction de l'immeuble The Arbour, un projet de 134 millions de dollars au campus Waterfront du Collège George Brown nécessitera l'emploi d'environ 3 000 mètres cubes de bois. En plus d'être doté d'une structure en bois, ce nouveau bâtiment à carbone zéro aura une vocation d'enseignement.

Pendant sa construction et au terme de son achèvement, The Arbour servira de laboratoire vivant permettant aux étudiants et aux chercheurs d'en apprendre davantage sur la conception, la construction, la gestion et le maintien d'immeubles respectueux du climat. Il accueillera également une nouvelle garderie pour répondre aux besoins grandissants de la population.

Les immeubles résidentiels et commerciaux contribuent fortement à l'émission de gaz à effet de serre. L'utilisation de matériaux de construction ayant une faible empreinte carbone, comme le bois, favorise l'atteinte des objectifs du Canada en matière de changements climatiques. Construire des bâtiments en hauteur avec du bois, c'est aussi se servir de systèmes perfectionnés de construction en bois et de produits d'ingénierie de bois massif pour répondre aux exigences des codes du bâtiment, voire les dépasser.

The Arbour est le tout premier projet à bénéficier du financement du programme Construction verte en bois (CVBois), auquel on a affecté 39,8 millions de dollars pour une période de quatre ans dans le cadre du budget de 2017. CVBois préconise l'utilisation de bois dans les projets de construction non traditionnels, comme les bâtiments en hauteur, les bâtiments non résidentiels de faible hauteur et les ponts. Le programme a pour but de faire du Canada un chef de file mondial dans la construction de bâtiments de grande hauteur en bois et dans la création d'une économie sobre en carbone.

« L'ingénierie en matière de bois massif ne cesse de se perfectionner, ouvrant ainsi des débouchés dans le domaine de la construction au Canada. Nous savons très bien à quel point les produits forestiers novateurs jouent un rôle important pour ce qui est d'atteindre les objectifs liés aux changements climatiques, de créer des emplois, de stimuler la croissance économique et de renforcer la résilience des collectivités. »

Adam Vaughan

Député de Spadina-Fort York

« En appuyant les avancées en matière de construction en bois, le gouvernement fédéral est à la fine pointe de l'innovation dans le secteur de la construction et investit dans un avenir plus durable pour tous les Canadiens. Ce soutien sera indispensable au Collège George Brown lors de la construction du bâtiment The Arbour, le premier immeuble institutionnel en bois de grande hauteur en Ontario à avoir une faible empreinte carbone. En plus d'être un pôle de recherche sur la construction en bois massif, de proposer des espaces d'apprentissage polyvalents et d'héberger une garderie, cet établissement sera un exemple d'intégration du développement durable dans tous les aspects de notre quotidien : les lieux où nous apprenons, où nous travaillons et où nous nous divertissons. »

Anne Sado

Présidente, Collège George Brown

« Nous nous réjouissons au plus haut point de cette annonce. Le choix de The Arbour par RNCan comme projet de démonstration de construction de grande hauteur en bois est une importante réalisation pour le Collège George Brown, l'équipe du projet et la Ville de Toronto. Ce bâtiment polyvalent sera un modèle d'inspiration pour la construction moderne en bois. L'exemple donné par The Arbour contribuera à l'avancement de la filière de la construction durable en bois et ouvrira la voie à d'autres projets de construction en hauteur en bois dans la grande région de Toronto et partout au pays. »

Marianne Berube

Ontario Wood WORKS!

« Le financement accordé au Collège George Brown pour la construction de The Arbour n'est pas seulement essentiel au projet, c'est un investissement important dans notre avenir collectif sobre en carbone. En plus des nombreux autres avantages qu'il procurera, ce financement permettra la mise à l'essai et la mise au point des innovations structurelles du projet et fournira les preuves rigoureuses nécessaires à la modification des codes du bâtiment. La réalisation du projet The Arbour - un édifice public de grande envergure, hautement écologique et à faible empreinte carbone - ouvrira de nouveaux débouchés et accélérera l'essor de l'industrie du bois massif au Canada en insufflant un vent de changement. »

Carol Phillips

Moriyama & Teshima Architects

