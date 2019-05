Placements iA Clarington annonce des changements de gestionnaires de portefeuille et de noms de fonds.





TORONTO, le 30 mai 2019 /CNW/ - Placements IA Clarington inc. (« IA Clarington ») a annoncé aujourd'hui qu'elle apportait des changements à certains gestionnaires de portefeuilles et à certains noms de fonds. Ces changements entrent en vigueur immédiatement.

« Nous surveillons continuellement nos fonds en vue de nous assurer qu'ils sont bien positionnés pour les occasions et les complexités du paysage actuel des marchés. Les changements que nous avons apportés à notre gamme de gestionnaires font état de notre engagement à offrir des solutions actives à forte conviction et personnalisées aux fins de répondre aux besoins changeants et attentes de nos clients », affirme Eric Frape, vice-président principal, Produits et placements, iA Clarington.

Bien que l'objectif de placement de chaque mandat touché demeure inchangé, les nouvelles équipes de gestion de portefeuille apporteront aux fonds leurs stratégies de placement uniques et éprouvées visant à rechercher des résultats supérieurs pour les épargnants.

Sommaire des changements

Ancien nom de fonds Nouveau nom de fonds Nouveau* gestionnaire(s) de portefeuille Fonds Sarbit IA Clarington d'actions

américaines Fonds IA Clarington neutre en

devises d'actions américaines1 Joe Jugovic et Mathew Hermary QV Investors Catégorie Sarbit IA Clarington

d'actions américaines (non

couverte) Catégorie IA Clarington d'actions

américaines1 Joe Jugovic et Mathew Hermary QV Investors Catégorie IA Clarington ciblée

d'actions américaines Catégorie IA Clarington innovation

thématique Jean-Pierre Chevalier Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. Catégorie IA Clarington ciblée

d'actions canadiennes Aucun changement Peter Prattas et Michael Formuziewich Placements IA Clarington inc. Fonds IA Clarington ciblé équilibré Aucun changement Dan Bastasic Placements IA Clarington inc. Catégorie IA Clarington ciblée

équilibrée Aucun changement Dan Bastasic Placements IA Clarington inc. Fonds IA Clarington américain

dividendes croissance Aucun changement Donny Moss Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. Fonds IA Clarington enregistré

américain dividendes croissance Aucun changement Donny Moss Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. Fonds IA Clarington de valeur

mondial Aucun changement Jean-Pierre Chevalier se joint à Sevgi Ipek et

Pierre Chapdelaine Industrielle Alliance, Gestion de placements inc.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de ces changements, veuillez communiquer avec votre conseiller financier ou visiter iaclarington.com/fr/misesajour.

À propos de Placements IA Clarington inc.

Filiale à part entière indirecte de iA Société financière inc. et filiale à part entière de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. - quatrième plus importante société d'assurance de personnes au Canada - iA Clarington offre une vaste gamme de produits de placement, notamment des fonds communs de placement activement gérés, des solutions de portefeuilles gérés, l'option de série FNB active et des placements socialement responsables. Au 30 avril 2019, iA Clarington détient un actif sous gestion de plus de 15 milliards $. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à iaclarington.com.

À propos de l'Industrielle Alliance, Gestion de placements inc.

Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. est une filiale de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. Elle a été créée en 2004 et est basée au Québec (Canada). Comptant plus de 100 professionnels en placement, iAGP gère des portefeuilles de fonds généraux, de fonds distincts et de fonds communs de placement du groupe Industrielle Alliance. Au 31 mars 2019, iAGP détient un actif sous gestion de plus de 94 milliards $.

À propos de QV Investors Inc.

QV Investors Inc. est une firme canadienne indépendante de gestion de placements, qui s'engage à viser l'excellence sur le plan de la sélection des titres, de la gestion des portefeuilles et de la communication avec la clientèle. Fondée en 1996, QV signifie « Qualité » et « Valeur ». Ces caractéristiques sont les fondements de la culture d'entreprise et des principes de placement de la firme, et vont de l'analyse des placements au barème de frais concurrentiels qu'elle offre à ses clients. QV gère des capitaux pour le compte de caisses de retraite, de compagnies d'assurance, de sociétés de gestion de fonds communs de placement, de fondations, de fiducies et d'une clientèle privée fortunée. Au 31 mars 2019, QV Investors gérait un actif 12,4 milliards $; 11,6 milliards $ pour des clients institutionnels et 0,8 milliard $ pour des particuliers et leurs familles. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter www.qvinvestors.com

1 La série EF fusionnera dans la série F pour la Catégorie IA Clarington d'actions américaines et le Fonds IA Clarington neutre en devises d'actions américaines. Les épargnants actuels ayant des parts de série EF peuvent continuer à effectuer des achats et les programmes systématiques demeureront en vigueur jusqu'à la date de la fusion. Dans les deux cas, les réductions de frais feront en sorte que les frais de série F correspondront aux frais réduits de la série EF. La fusion des séries aura lieu le ou vers le 26 juillet 2019. Des commissions, des commissions de suivi, des frais et des charges de gestion, des frais et des charges de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement, y compris les placements effectués dans des séries de titres négociés en Bourse des fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington et le logo d'iA Clarington sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

