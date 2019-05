Projet de loi n° 5 sur les maternelles 4 ans : en faire moins, mais en prendre soin - La CSQ formule huit recommandations





MONTRÉAL, le 30 mai 2019 /CNW Telbec/ - Entendue aujourd'hui dans le cadre des consultations particulières et auditions publiques de la Commission de la culture et de l'éducation portant sur le projet de loi n° 5, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) a déposé un mémoire contenant huit recommandations visant à renforcer l'accessibilité, la continuité et la qualité des services existants, en misant sur les bonnes priorités plutôt que d'instaurer la maternelle 4 ans « mur à mur ».

Le développement des enfants, notamment pour leur donner toutes les chances de réussir leur parcours scolaire, est une préoccupation majeure pour la CSQ qui réunit les acteurs clés qui contribuent au développement des tout-petits tout au long de leur parcours. Ces personnes entièrement dévouées aux enfants connaissent parfaitement les enjeux, les écueils et les problèmes rencontrés tant dans le secteur de la petite enfance que dans le secteur scolaire.

« Nous partageons l'idée du gouvernement d'agir tôt auprès des enfants et d'améliorer les services éducatifs qui leur sont offerts pour atteindre ce but. Nous croyons qu'il est primordial de se soucier du développement des tout-petits pour leur donner toutes les chances de réussir leur parcours scolaire. Nous avons cette chance, au Québec, d'avoir une diversité de services complémentaires destinés aux enfants de 4 ans qui répondent bien à leurs besoins et à ceux de leur famille. Il nous apparaît donc nettement plus judicieux d'utiliser les fonds disponibles pour renforcer l'accessibilité, la continuité et la qualité des services existants, en misant sur les bonnes priorités plutôt que d'instaurer la maternelle 4 ans "mur à mur". D'autres actions nous apparaissent beaucoup plus porteuses et c'est le message que nous souhaitons lancer au gouvernement aujourd'hui », a rappelé Sonia Ethier, présidente de la CSQ.

De manière à permettre au gouvernement de cibler les bonnes priorités, la CSQ formule 8 recommandations déclinées sous 23 mesures qu'elle adresse tant au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, au ministère de la Famille, qu'au ministère de la Santé et des Services sociaux. Les recommandations de la CSQ figurent en annexe du présent communiqué.

Pour consulter le mémoire de la CSQ.

Rappelons que la CSQ représente le personnel enseignant à l'éducation préscolaire (FSE-CSQ), les intervenantes en petite enfance en milieu familial ou en centres de la petite enfance (FIPEQ-CSQ), le personnel professionnel du réseau scolaire (FPPE-CSQ) et le personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ).

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont près de 125 000 dans le secteur public. Elle est l'organisation syndicale la plus importante en éducation et en petite enfance au Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services de garde, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

ANNEXE AU COMMUNIQUÉ

Liste des recommandations

Recommandation 1

Considérant que le Québec possède un modèle unique, composé de différents services éducatifs publics qui ont fait leurs preuves et qui permettent de répondre aux besoins des enfants de 4 ans et de leur famille;

Considérant que la maternelle 4 ans TPMD est une mesure éducative et préventive qui demeure toujours pertinente pour les enfants issus de milieux défavorisés qui ne fréquentent aucun service éducatif;

La CSQ recommande au gouvernement :

De retirer le projet de loi n o 5;

5; De continuer à offrir la maternelle 4 ans aux enfants issus de milieux défavorisés qui ne fréquentent aucun service éducatif à la petite enfance.

Recommandation 2

Afin d'accroître l'accessibilité et la qualité des services éducatifs publics existants, la CSQ recommande au ministère de la Famille :

De garantir des places en nombre suffisant dans le réseau public des services éducatifs à la petite enfance;

D'offrir gratuitement, aux enfants de 4 ans, des places à temps complet dans les services éducatifs à la petite enfance publics, régis et subventionnés;

De garantir un meilleur investissement en petite enfance.

Recommandation 3

Afin de renforcer les services offerts à la maternelle 4 ans TPMD, la CSQ recommande au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur :

De diminuer significativement le nombre d'enfants par adulte dans les classes;

De garantir un financement adéquat pour doter les écoles et les classes des ressources physiques, matérielles et éducatives nécessaires à un environnement préscolaire de qualité;

D'assurer la présence de personnel professionnel pour soutenir ou prendre en charge le volet parent de la maternelle 4 ans TPMD.

Recommandation 4

La CSQ recommande au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur :

D'assurer la présence d'un nombre suffisant de personnel professionnel et de soutien pour agir tôt et de façon concertée auprès des enfants qui ont des besoins particuliers;

De reconnaître l'apport incontournable de l'ergothérapie en milieu scolaire en l'ajoutant aux services éducatifs complémentaires prévus à l'article 5 du Régime pédagogique de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire.

La CSQ recommande au ministère de la Famille et au ministère de la Santé et des Services sociaux :

D'assurer la présence de ressources spécialisées en nombre suffisant dans le réseau public des services éducatifs à la petite enfance, pour soutenir les intervenantes et intervenants qui réalisent les observations nécessaires au dépistage des difficultés des tout-petits, pour collaborer avec ce personnel et pour assurer une prise en charge rapide de ces enfants.

Recommandation 5

La CSQ recommande au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur :

D'augmenter et de protéger le budget alloué à la première transition scolaire et de poursuivre l'embauche de personnel qui y est attitré;

De dégager du temps de concertation pour permettre aux acteurs scolaires de travailler conjointement à une transition réussie;

D'assurer une entrée progressive ayant un nombre de jours plus élevé qu'à la maternelle 5 ans, ainsi que toutes les ressources nécessaires pour la mettre en oeuvre.

Recommandation 6

La CSQ recommande au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur :

De déployer le programme Passe-Partout dans l'ensemble des commissions scolaires et de hausser le financement qui est accordé à ce programme.

Recommandation 7

La CSQ recommande au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur :

De revoir à la baisse le nombre d'enfants par adulte dans les services de garde en milieu scolaire dans le cas des enfants de 4 ans;

De s'assurer que les locaux, l'équipement et le matériel sont bien adaptés aux besoins des enfants de 4 ans dans les services de garde en milieu scolaire.

Recommandation 8

La CSQ recommande au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur :

De reconnaître la complexification de la tâche des enseignantes et enseignants et d'agir en conséquence en leur redonnant notamment le temps nécessaire et les conditions d'exercice qui leur permettront de se consacrer à leur fonction première;

D'assurer une organisation des services centralisée au niveau de la commission scolaire pour limiter l'éclatement des tâches du personnel professionnel et de soutien;

De mettre en place des moyens pour diminuer la précarité d'emploi qui touche le personnel professionnel et de soutien, tout comme une large proportion du personnel enseignant.

La CSQ recommande au ministère de la Famille :

De reconnaître que les services éducatifs à la petite enfance sont le premier maillon du système d'éducation;

De reconnaître à sa juste valeur le travail des éducatrices et éducateurs et des responsables de services éducatifs en milieu familial régi et subventionné;

De mettre en place les moyens afin de favoriser l'attraction et la rétention de la main-d'oeuvre dans les services éducatifs publics, régis et subventionnés.

