Vers un hôtel incorporant des motifs traditionnels de design de Kyoto et Omotezashiki (salle d'accueil traditionnelle)





? Ouverture de l'Oriental Hotel Kyoto Gallery le 2 septembre 2019 dans le quartier Kiyomizu-Gojo de Kyoto ?

KYOTO, Japon, 30 mai 2019 /PRNewswire/ -- Hotel Management Japan Co., Ltd. (siège : Shibuya Ward, Tokyo ; directeur délégué : Shunzo Azuma ; ci-après dénommé « HMJ »), une société de gestion hôtelière, a annoncé l'ouverture de l'Oriental Hotel Kyoto Gallery le lundi 2 septembre 2019 dans le district Kiyomizu-Gojo de Kyoto. L'hôtel a pour concept « L'essence même de Kyoto. » Ce concept est incorporé en combinant divers motifs traditionnels et sophistiqués de Kyoto et en ajoutant ces essences à diverses zones de l'hôtel pour permettre aux visiteurs d'apprécier un espace confortable conçu dans la perspective des gens et du flux des visiteurs de l'hôtel. L'hôtel est situé à quelques pas de nombreux sites historiques de Kyoto, tels que Gion, le temple de Kiyomizu, et le sanctuaire de Yasaka, ce qui permet aux visiteurs de découvrir l'art et la culture du Japon ainsi que les principales attractions du paysage urbain de Kyoto.

* Vue externe de l'hôtel

https://kyotogallery.oriental-hotels.com/ (date tentative de lancement du site : 26 avril 2019)

Date prévue de démarrage des activités : Lundi 2 septembre 2019

Site Web : https ://kyotogallery.oriental-hotels.com/ (date tentative de lancement du site : 26 avril 2019)

Adresse : 423-1 Sujakucho, Higashiyama Ward, Kyoto, Japon 605-0901

Dimension de l'hôtel : Sept étages supérieurs, superficie totale de 4 615 m2

Nombre de chambres : 150 (19 chambres double, 128 chambres à deux lits, deux suites, et une chambre offrant un design universel)

Restauration : Un café (52 places ; réservé aux invités de l'hôtel) (servant le petit-déjeuner de 7 h à 10 h, puis servant de café de 10 h à 23 h)

Accès : Une minute à pied de la gare de Kiyomizu-Gojo sur la ligne principale Keihan

Prochaine ouverture : Oriental Hotel Kyoto Gallery

Détails concernant l'hôtel

Art et architecture traditionnels de Kyoto

Dès l'entrée, qui accueille les clients dans le lobby et, éventuellement, les chambres, divers motifs traditionnels de Kyoto sont incorporés à tous les chemins empruntés par les clients. Pendant leur séjour, les clients peuvent apprécier un espace confortable spécifiquement conçu pour eux et pour les visiteurs de l'hôtel.

Essence de l'hôtel : Points saillants

l'hôtel : Points saillants Entrée

Motif traditionnel 1 : Design de grille verticale

Le design de grille verticale a été utilisé durant la Période Heian dans des sanctuaires, des temples, ou dans les résidences de familles nobles, incorporé aux portes et développé en tant qu'aménagements. Ce design assure l'intimité tout en permettant à la lumière et à la brise de pénétrer à l'intérieur.

Motif traditionnel 2 : Motifs quadrillés

Vers le milieu de la Période Edo, l'acteur kabuki Ichimatsu Sanogawa a adoré ce motif pour ses vêtements, ce qui explique sa popularité à travers le Japon. Il est devenu populaire pour son caractère auspicieux, avec la nuance de prospérité de la progéniture et d'expansion des affaires, car le motif continue sans interruption.

Réception/Lobby & Salon

Motif traditionnel 3 : École de peinture Rinpa

Cette forme de composition audacieuse qui utilise de la feuille or et argent en toile de fond avec des motifs répétitifs est caractérisée par des techniques telles que le dripping tarashikomi, et est une école d'art appliqué qui était active de la Période Momoyama aux temps modernes.

Motif traditionnel 4 : Design de pièce doma japonaise

Doma, une forme traditionnelle de revêtement de sol, permet de faire un travail extérieur tout en étant à l'intérieur. En tant que design, l'hôtel incorpore l'ambiance doma japonaise avec des aménagements anciens, des éclairages hauts en couleurs, des portes traditionnelles, et une ambiance qui prend « l'extérieur » et l'amène à « l'intérieur. »

Restaurant et café

Motif traditionnel 5 : Charpente de bois

L'utilisation de bois dans la construction est l'une des techniques traditionnelles de l'architecture japonaise. Cette très belle technique, qui n'utilise pas de quincaillerie, peut être réalisée en traitant l'irrégularité de la surface pour le jointement, les raccords et l'installation sur une seule pièce de matériau, ce que fait un charpentier dans un style unique au Japon, là où l'humidité est forte et où la différence de température peut être prononcée.

Chambres

Motif traditionnel 6 : Panneaux de fenêtre/mur Yukimi shoji japonais

En mettant du papier washi japonais sur un côté d'un cadre en bois tout comme un écran shoji normal mais en installant du verre transparent dans la partie inférieure du cadre en bois, il était/est possible de voir, par exemple, combien de neige s'était accumulée en dehors de la pièce, d'où le mot/nom yukimi shoji (« shoji qui permet de voir la neige »).

Motif traditionnel 7 : Lavis d'encre Suibokuga

On pense que Suibokuga a été établi pendant la Dynastie Tang et introduite par la suite au Japon durant la Période Kamakura. Cette forme de peinture sumi-e est exprimée à l'encre (lavis d'encre), non seulement par des lignes d'encre noire mais aussi de façons qui représentent l'ombre, la clarté et l'obscurité en estompant.

Un réveil chaleureux : Petit-déjeuner soupe et riz

Petit-déjeuner : Le buffet du petit-déjeuner a pour thème « Un repas avec de la soupe ». Le menu de soupe conçu par le chef cuisinier rend hommage à chaque saison et incorpore trois types de soupe différents constituant un repas décontracté qui vous réchauffera le corps. Venez déguster votre soupe favorite accompagnée de riz et de garnitures.

Café : Le café/restaurant peut être utilisé comme espace libre réservé aux clients dans la journée, et les visiteurs y trouveront leur café, leur thé ou leur thé vert favori, etc.

Société en exploitation : HMJ International Co., Ltd.

L'hôtel Oriental Hotel Kyoto Gallery est géré par HMJ International Co., Ltd. (siège : Shibuya Ward, Tokyo ; directeur délégué : Allan Takahashi), en tant que société en exploitation, tandis que Hotel Management Japan, Co., Inc. (HMJ) est responsable de la gestion de l'hôtel.

Hotel Management Japan Co., Ltd. : Profil de la société

Hotel Management Japan Co., Ltd. (HMJ) est une société de gestion hôtelière qui exploite 18 hôtels au Japon et 5 433 chambres au total. HMJ opère largement dans le secteur de la gestion hôtelière, notamment pour Tokyo Disney Resort® et des hôtels partenaires, ainsi que des marques nationales et étrangères comme « Oriental », « Hilton », « Marriott », et « Holiday Inn » à l'échelle nationale au Japon.

* Nombre d'hôtels du groupe : 18 (nombre total de chambres pour tous les hôtels du groupe : 5 433 ; nombre total d'employés pour tous les hôtels du groupe : Environ 2 400 personnes

* Hôtels nationaux : 18

Hotel Hilton Narita (Ville de Narita, Préfecture de Chiba /548 chambres), International Garden Hotel Narita (Ville de Narita, Préfecture de Chiba /463 chambres), Oriental Hotel Tokyo Bay (Ville d'Urayasu, Préfecture de Chiba /511 chambres), Hilton Tokyo Odaiba (District de Minato, Tokyo/453 chambres), Hotel Oriental Express Tokyo Kamata (District d'Ota, Tokyo/158 chambres), Hotel Oriental Express Tokyo Ginza (ouverture en juillet 2019) (District de Chuo, Tokyo/103 chambres), Oriental Hotel Kyoto Gallery(ouverture en septembre 2019)(Higashiyama ku, Kyoto/150), Hotel Nikko Nara (Ville de Nara, Préfecture de Nara /330 chambres), Holiday Inn Osaka Namba (District de Chuo, Ville d'Osaka,/314 chambres), Namba Oriental Hotel (District de Chuo, Ville d'Osaka,/258 chambres), Hotel Oriental Express Osaka Shinsaibashi (District de Chuo, Ville d'Osaka/124 chambres), Oriental Suites Airport Osaka Rinku (ouverture en décembre 2019) (Ville d'Izumisano, Osaka/258 chambres), Kobe Meriken Park Oriental Hotel (District de Chuo, Ville de Kobe/319 chambres), Sheraton Grand Hotel Hiroshima (District de Higashi, Ville de Hiroshima/238 chambres), Oriental Hotel Hiroshima (District de Naka, Ville de Hiroshima/227 chambres), Oriental Hotel Fukuoka Hakata Station (District de Hakata, Ville de Fukuoka/221 chambres), Hotel Nikko Alivila (Village de Yomitan, Préfecture de Okinawa /397 chambres), Okinawa Marriott Resort & Spa (Ville de Nago, Préfecture d'Okinawa /361 chambres)

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/894688/Oriental_Hotel_Kyoto_Guest_room.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/894690/Oriental_Hotel_Kyoto_room.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/894691/Oriental_Hotel_Kyoto_lobby.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/894692/Oriental_Hotel_Kyoto_entrance.jpg

Communiqué envoyé le 30 mai 2019 à 08:52 et diffusé par :