La Zone de haute technologie de Chengdu se concentre sur la construction d'une zone de grappes d'industries de classe mondiale pour l'audio et la vidéo sur internet





CHENGDU, Chine, 30 mai 2019 /PRNewswire/ -- Considéré comme l'« anémomètre » de l'année, le Forum principal de la 7e Convention de l'audio et de la vidéo sur internet en Chine a vu sa cérémonie d'ouverture se dérouler à Chengdu le 28 mai. En tant qu'organisateur de la Convention, la Zone de haute technologie de Chengdu a dévoilé sur place son tout dernier plan pour l'audio et de la vidéo sur internet. La Zone de haute technologie de Chengdu propose également de réaliser une échelle industrielle représentant plusieurs centaines de milliards d'ici 2021 et d'établir une zone de grappes d'industries de classe mondiale pour l'audio et la vidéo sur internet d'ici 2025.

Ce Forum a par ailleurs été l'occasion de présenter pour la première fois le Plan de conception urbaine communautaire du Jardin de la vallée de la gazelle, constituant le plus important projet à l'intérieur de ce tout dernier plan pour l'industrie de l'audio et de la vidéo sur internet de la Zone de haute technologie de Chengdu. Avec une zone prévue sur 4,6 km², il se place comme le plus complet au point de vue culture créative du numérique et communauté urbaine de la technologie financière (Fin Tech) dans l'écologie industrielle du centre-ouest de la Chine. Il fait suite à l'élaboration d'une philosophie d'un jardin dans la ville et respecte un rapport de planification scientifique des terres avec 39 % de terres écologiques, 46 % d'espace vital et 15 % pour la production. Il représentera dans l'avenir un parc important pour le développement de l'industrie de l'audio et de la vidéo sur internet, de même que pour l'industrie créative culturelle du numérique.

La Zone de haute technologie de Chengdu à l'heure actuelle a rassemblé plus de 600 entreprises de l'audio et de la vidéo sur internet comme Tencent et Migu Music. En 2018, la valeur ajoutée de l'audio et vidéo sur internet et celle des secteurs de la création culturelle du numérique a atteint 28 milliards de renminbis et une croissance annuelle moyenne excédant 30 %.

Pour pouvoir appuyer le développement de cette industrie de façon plus précise, la Zone de haute technologie de Chengdu a fait paraître en novembre dernier 18 politiques destinées à la culture industrielle, visant à établir quatre niveaux pour le système de culture d'entreprise, à savoir les entreprises Eyas (au stade semence), Gazelle, Licorne et entreprises de tête pour écotype de plateforme. Ces politiques mettent en place un fonds de capital-risque de 10 milliards de renminbis, destiné à la nouvelle économie afin d'assurer des investissements axés sur les marchés et un financement d'assistance pour les entreprises mentionnées plus haut. Chaque année, un fonds spécial de 200 millions de renminbis en prévision de nouveaux scénarios économiques sera mis en place, et une subvention maximale de 2 millions de renminbis sera accordée à de nouveaux produits et technologies après leur évaluation.

