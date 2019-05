Une banquière principale d'investissement de Wall Street rejoint Panaxia Pharmaceutical : Orit Freedman Weissman, ancienne associée chez Goldman Sachs New York, a été désignée directrice





Dr Dadi Segal, PDG et fondateur de Panaxia : « Les connaissances étendues des marchés que possède Orit à travers le monde aideront davantage la société, qui s'apprête à devenir une société mondiale »

LOD, Israël, 30 mai 2019 /PRNewswire/ -- Panaxia Pharmaceutical Industries, plus grande société spécialisée dans le cannabis pharmaceutique en Israël, vient d'annoncer aujourd'hui la désignation d'Orit Freedman Weissman, banquière principale d'investissement de Wall Street, au poste de directrice de Panaxia.

Freedman Weissman est une ancienne associée de Goldman Sachs Investment Banking, société au sein de laquelle elle a exercé pendant 24 ans. Elle est spécialisée en fusions et acquisitions, en financement par emprunt et par capitaux propres, ainsi qu'en investissement dans des sociétés privées. Elle a fondé et dirigé Goldman Sachs Israel Group, et a siégé au Comité consultatif mondial de Goldman Sachs. Orit est diplômée de la Faculté de droit de Tel Aviv, et a obtenu un MBA à la Stern School of Business de l'Université de New York.

Orit Freedman Weissman a déclaré aujourd'hui : « J'entrevois une croissance et un potentiel exceptionnels dans le secteur mondial du cannabis pharmaceutique. Je crois en les capacités de Panaxia à devenir une société leader du marché mondial, grâce au savoir-faire et à l'expérience unique de la société. L'équipe de direction de la société est impressionnante, et je suis ravie de la rejoindre et d'aider davantage la société à développer et à renforcer sa position sur le marché mondial. »

Le Dr Dadi Segal, PDG et fondateur de Panaxia, a ajouté : « Le fait qu'Orit rejoigne notre directoire constitue une preuve de confiance dans les capacités et le potentiel commercial de Panaxia. Orit possède plus de 25 années d'expérience, du poste de consultante principale à celui de PDG, en passant par des fonctions de direction et d'investissement, au sein de sociétés mondiales intersectorielles. Ses connaissances étendues des marchés à travers le monde aideront davantage Panaxia, qui s'apprête à devenir une société mondiale. »

À propos de Panaxia Israel

Panaxia Israel ( www.panaxia.co.il ) fait partie du groupe pharmaceutique de la famille Segal, qui exerce ses activités depuis plus de quatre décennies et qui fabrique plus de 600 produits pharmaceutiques différents, que le groupe distribue dans plus de 30 pays. Panaxia a été créée par le Dr Dadi Segal, le Dr Eran Goldberg et Assi Rotbart, LL.b, et constitue la division du Groupe spécialisée dans le cannabis. En outre, la division soeur d'Amérique du Nord fabrique plus de 60 produits pharmaceutiques basés sur le cannabis médical, parmi lesquels des comprimés sublinguaux, des comprimés oraux, des huiles, des inhalateurs et bien plus encore, qui visent à soigner des troubles tels que le stress post-traumatique, le cancer, les douleurs chroniques, l'épilepsie, l'anorexie, les brûlures et bien d'autres pathologies. Panaxia compte environ 90 employés, et toutes les expérimentations cliniques sont menées par la société.

