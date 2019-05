Gerber Plumbing Fixtures annonce un nouveau centre de distribution en Colombie-Britannique





WOODRIDGE, Illinois, 30 mai 2019 /CNW/ - Gerber Plumbing Fixtures LLC est heureuse d'annoncer l'ouverture de son nouveau Centre de distribution Ouest situé dans le Lower Mainland de la Colombie-Britannique, au Canada. Cette nouvelle implantation, pleinement opérationnelle dès le 1er trimestre 2019, est destinée à renforcer le soutien aux partenaires Gerber aussi bien en Colombie-Britannique qu'en Alberta et en Saskatchewan.

La mise en place d'un centre de distribution dans cette région devrait alléger la charge de l'entrepôt principal à Montréal, accroître l'efficacité globale et améliorer le service à la clientèle.

« Le nouvel entrepôt en Colombie-Britannique est une entreprise colossale, mais qui en vaut la peine », a déclaré Tony Favilla, vice-président chargé des ventes et du marketing chez Gerber Plumbing Fixtures LLC. « Cette expansion nous permettra de mieux servir nos clients, ce qui en fait donc et toujours un bon investissement. »

Favilla en outre ajouté que des mesures ont été mises en place pour assurer au service des clients une transition transparente. « L'adjonction de l'entrepôt ne changera en rien le processus de commande. C'est-à-dire que les clients continueront à passer leurs commandes comme par le passé. »

Gerber Plumbing Fixtures, fabricant et distributeur international de produits de plomberie pour cuisines et salles de bains, exploite des installations dans neuf pays, dont le Canada. Pour tout complément d'information sur Gerber, rendez-vous sur gerberonline.com.

À propos de Gerber®

Depuis 1932, Gerber Plumbing Fixtures LLC est l'un des principaux fabricants d'accessoires de plomberie en porcelaine vitrifiée, de robinets et de raccords pour les marchés de la construction résidentielle, commerciale et hôtelière. Ses produits de plomberie haute performance, haute efficience et écophiles, de gamme complète, sont vendus exclusivement aux professionnels de la plomberie et soutenus par le service clients de Gerber réputé « Le meilleur de sa catégorie ». En tant que partenaire du programme WaterSense de l'EPA des États-Unis, Gerber s'est engagée à protéger l'environnement en contribuant à la préservation des ressources et au développement des pratiques exemplaires.

Personne-ressource :

Alaine Bollinger

BD&H Marketing

704-699-1256

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/894482/Gerber_Plumbing_Fixtures_Logo.jpg

SOURCE Gerber Plumbing Fixtures LLC

Communiqué envoyé le 30 mai 2019 à 08:30 et diffusé par :