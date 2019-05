Lifestyle Delivery Systems reçoit l'approbation de la commission d'urbanisme de la municipalité d'Adelanto pour construire le dispensaire Highway 395





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 30 mai 2019 /CNW/ - Lifestyle Delivery Systems Inc. (CSE : LDS), (OTCQX : LDSYF), (Francfort : LD6, WKN : A14XHT) (« LDS » ou la « société ») annonce que sa filiale en propriété exclusive LDS Development Inc. a reçu l'approbation de la commission d'urbanisme de la municipalité d'Adelanto pour la construction du dispensaire Highway 395 à Adelanto, en Californie. L'approbation de la commission d'urbanisme est nécessaire pour que le projet puisse passer l'examen final du conseil municipal d'Adelanto.

L'approbation de la commission d'urbanisme a été reçue le 28 mai 2019, après la présentation et recommandation du département d'urbanisme de la ville par son responsable Charles Rangel. La commission, composée de cinq membres, a voté à l'unanimité en faveur de présenter le projet de dispensaire Highway 395 au conseil municipal et donne un avis favorable pour son approbation. Le conseil municipal recevra la demande d'approbation le 12 juin 2019, lors de sa réunion bimensuelle. La réunion du conseil municipal est habituellement l'étape finale dans le processus d'autorisation pour la construction de nouveaux bâtiments.

Brad Eckenweiler, chef de la direction de la société, a commenté : « Nous avançons de plus en plus dans le développement de ce projet pour nous assurer que le dispensaire Highway 395 est architecturalement séduisant et qu'il fournit un accès sûr et facile à tous les clients potentiels, avec des sentiers pédestres et des zones de stationnement pour vélos et véhicules dépassant les exigences de la municipalité. L'établissement du dispensaire 395 Highway offrira aux filiales de LDS un avantage de commercialisation significatif pour plus de 20 millions de clients du Sud de la Californie pour leurs achats en magasin ou en livraison à domicile. »

La société tiendra ses actionnaires au courant des progrès de la société concernant ce projet.

À propos de Lifestyle Delivery Systems Inc.

Lifestyle Delivery Systems Inc. est une entreprise technologique qui dispose d'installations de production et de conditionnement de pointe situées dans le Sud de la Californie. La technologie de la société sert à produire des bandelettes imprégnées (semblables aux bandelettes nasales) qui sont non seulement un choix plus sûr et plus sain que toute autre forme de prise, mais elles permettent également d'inclure un large éventail d'ingrédients allant des médicaments sans prescription aux produits homéopathiques, nutraceutiques, vitamines et suppléments La technologie offre une nouvelle manière de mesurer précisément le dosage et d'assurer la pureté du produit sélectionné. Du début à la fin, le processus de production basé sur la technologie de l'entreprise s'accompagne de tests pour vérifier la qualité et la composition de tous les ingrédients utilisés dans chaque bande, ce qui donne un système de distribution sûr, uniforme et efficace.

Au nom du conseil d'administration de Lifestyle Delivery Systems Inc.

Brad Eckenweiler, chef de la direction

POUR EN SAVOIR PLUS, ÉCRIVEZ À L'ADRESSE SUIVANTE :

investor.relations@lifestyledeliverysystem.com

1-866-347-5058

Déclaration de mise en garde :

La Bourse des valeurs canadiennes n'a pas examiné le contenu du présent communiqué de presse et n'accepte aucune responsabilité quant à son adéquation et à son exactitude.

Les renseignements présentés dans ce communiqué de presse contiennent des énoncés prévisionnels fondés sur des hypothèses valables en date du présent communiqué de presse. Ces énoncés reflètent les estimations, opinions, intentions et attentes actuelles de la direction et ne constituent en rien une garantie de rendement futur. La société prévient que tous les énoncés prévisionnels sont foncièrement incertains et que le rendement réel peut être affecté par un certain nombre de facteurs importants, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société. Ces facteurs incluent, entre autres, les risques et incertitudes liés aux antécédents d'exploitation limités de la société et la nécessité de se conformer à la réglementation environnementale et gouvernementale. De plus, la marijuana demeure une drogue figurant à l'annexe I de la Controlled Substances Act de 1970 des États-Unis. Bien que le Congrès ait interdit au Département américain de la Justice de dépenser des fonds fédéraux pour s'ingérer dans la mise en oeuvre des lois des États concernant la marijuana à usage médical, cette interdiction, pour rester en vigueur, doit être renouvelée chaque année. En conséquence, les événements, les conditions et les résultats réels et futurs peuvent diverger sensiblement des estimations, opinions, intentions et attentes exprimées ou implicites dans les énoncés prévisionnels. Sauf obligation légale en vertu des lois régissant les valeurs mobilières, la société ne s'engage nullement à mettre à jour ou à réviser publiquement les énoncés prévisionnels.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/457613/Lifestyle_Delivery_Systems_Logo.jpg

SOURCE Lifestyle Delivery Systems Inc.

Communiqué envoyé le 30 mai 2019 à 08:18 et diffusé par :