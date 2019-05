Intelerad s'engage à investir 75 M$ pour le développement de solutions logicielles d'imagerie médicale mettant à profit l'infonuagique et l'intelligence artificielle





Depuis plus de 20 ans, Intelerad, chef de file en gestion de flux de travaux pour les entreprises, améliore l'efficacité des professionnels de la santé et la qualité des soins aux patients. L'entreprise a annoncé aujourd'hui un investissement de 75 millions de dollars en recherche et développement pour poursuivre sa mission et élargir son portefeuille de solutions.

« L'imagerie médicale a connu une transformation considérable au cours des 20 dernières années, et Intelerad a su se positionner aux premières lignes de cette évolution », a déclaré Paul Lepage, président et chef de la direction d'Intelerad. « Nous sommes fiers de soutenir nos clients dans le monde entier en leur offrant des services médicaux de haute qualité. »

Intelerad propose des solutions concrètes aux défis auxquels sont confrontés les systèmes de santé dans le monde, notamment l'engagement des patients, l'accès aux soins, la performance et la gestion des maladies chroniques. « Nous continuerons de transformer les soins de santé en offrant aux professionnels et à leurs patients des solutions d'imagerie médicale évolutives pouvant être déployées à l'échelle des entreprises », poursuivit M. Lepage.

Grâce aux solutions d'Intelerad, les radiologues sont en mesure de réaliser plus de 200 000 interprétations diagnostiques chaque jour, et ce, à l'échelle mondiale. L'investissement de 75 millions de dollars annoncé par l'entreprise, combiné à son engagement continu à créer des solutions de pointe pour sa clientèle mondiale, permettra de doubler le volume des études. La technologie développée par Intelerad simplifie les tâches quotidiennes des radiologues et d'autres professionnels de la santé, leur permettant d'optimiser leur efficacité, et de mettre leur expertise et leur énergie à profit pour offrir à chaque patient des services et des suivis plus personnalisés.

En misant sur l'infonuagique et l'intelligence artificielle, Intelerad se concentre sur la création de logiciels-services (SaaS) innovants pour le secteur de la santé. Par exemple, son tableau de bord de productivité infonuagique Clairvoyance intégrera l'apprentissage automatique pour fournir des données prévisionnelles aux services d'imagerie médicale. Les professionnels de la santé pourront ainsi prendre des décisions éclairées fondées sur des données en temps réel pour accélérer l'offre de soins et améliorer les résultats pour les patients.

Lors des trois dernières années, le nombre d'employés d'Intelerad a augmenté de 30 %. L'embauche d'experts et de technologues supplémentaires devrait faire doubler la taille de l'entreprise au cours des cinq prochaines années, dans le but de mettre rapidement en marché de nouvelles solutions novatrices, de continuer d'investir dans la satisfaction de la clientèle et de faire croître la présence d'Intelerad à l'échelle mondiale.

« J'ai le plaisir d'utiliser la technologie d'Intelerad au quotidien depuis maintenant 17 ans, et je peux affirmer que l'entreprise comprend réellement les besoins de la communauté de l'imagerie médicale », a affirmé le Dr Giovanni Artho, radiologue au Centre universitaire de santé McGill (CUSM). « Les solutions d'Intelerad sont hautement polyvalentes, extrêmement intuitives et évoluent constamment pour répondre à notre réalité. Elles ont une incidence immense sur notre efficacité et simplifient grandement les communications entre les membres de l'équipe soignante, ce qui nous aide à fournir des soins de premier ordre aux patients. »

Pour en savoir plus sur Intelerad, visitez Intelerad.com.

À propos d'Intelerad

Fondé en 1999, Intelerad est un fournisseur de logiciels d'imagerie médicale qui se spécialise dans les solutions de visualisation diagnostique, de production de rapports et de collaboration. La société, dont le siège social est situé à Montréal, emploie plus de 400 professionnels dans ses bureaux de Toronto et de Calgary (Canada), de Seattle (États-Unis) et de Melbourne (Australie). Intelerad offre ses services à plus de 300 organisations du secteur de la santé à l'échelle mondiale, notamment des hôpitaux, des groupes de radiologie, des centres d'imagerie, des cliniques et des groupes de téléradiologie.

Le succès d'Intelerad sur le marché international a récemment été souligné par les prix Best in KLAS 2019 : son système d'archivage et de transmission d'images (PACS) a reçu les plus hauts honneurs pour les régions du Canada et de l'Asie/Océanie, comme mentionné dans le rapport 2019 Best in KLAS: Global Software sur les logiciels mondiaux utilisés en dehors des États-Unis.

30 mai 2019