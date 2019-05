Consultation générale sur l'impact des pesticides





QUÉBEC, le 30 mai 2019 /CNW Telbec/ - Les membres de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles annoncent le lancement d'une consultation générale dans le cadre du mandat d'initiative portant sur les impacts des pesticides sur la santé publique et l'environnement, sur les pratiques de remplacement innovantes disponibles et à venir dans les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation, et ce, en reconnaissance de la compétitivité du secteur agroalimentaire québécois.

Toutes les personnes et les organismes désirant participer aux travaux de la Commission sont invités à transmettre un mémoire, un commentaire ou une demande d'intervention sans mémoire au plus tard le 26 juillet 2019. Les membres détermineront par la suite les personnes et les organismes qui seront invités en auditions publiques à partir du mois de septembre 2019.

Les mémoires doivent être en format lettre et transmis par courrier électronique (PDF non protégé ou Word) ou par la poste. Ils doivent être accompagnés d'un résumé de leur contenu. Les personnes et les organismes qui souhaitent transmettre un commentaire peuvent le faire par courriel à l'adresse de la Commission ou en utilisant le module de commentaire disponible sur le site Web de l'Assemblée nationales. Les citoyens qui le désirent peuvent également faire une demande d'intervention sans mémoire par courriel à capern@assnat.qc.ca.

Vous pouvez suivre les travaux de la Commission, sur le site de l'Assemblée nationale.

ANNEXE

La Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles



Compétences : agriculture, pêcherie, énergie, alimentation, ressources naturelles,



Le président : M. Mathieu Lemay (Masson) CAQ

La vice-présidente : Mme Marie Montpetit (Maurice-Richard) PLQ

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

Mme Suzanne Blais (Abitibi-Ouest)

M. Richard Campeau (Bourget)

M. Éric Girard (Lac-Saint-Jean)

M. Denis Tardif (Rivière-du-Loup-Témiscouata)

Mme Marie-Louise Tardif (Laviolette-Saint-Maurice)

M. François Tremblay (Dubuc)

Opposition officielle - PLQ

M. David Birnbaum (D'Arcy-McGee)

M. Enrico Ciccone (Marquette)

M. Saul Polo (Laval-des-Rapides)

Deuxième groupe d'opposition - QS

Mme Émilise Lessard-Therrien (Rouyn-Noranda-Témiscamingue)

Troisième groupe d'opposition - PQ

M. Sylvain Roy (Bonaventure)

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Communiqué envoyé le 30 mai 2019 à 08:00 et diffusé par :