Marc Jacobs International lance une nouvelle gamme : The Marc Jacobs





NEW YORK, 30 mai 2019 /PRNewswire/ -- Marc Jacobs International annonce le lancement de la toute nouvelle division de la marque avec l'arrivée de The Marc Jacobs, une ligne de prêt-à-porter, de sacs, de chaussures, de bijoux et d'accessoires qui célèbre une approche vestimentaire éclectique et individuelle. « Nous souhaitions faire quelque chose qui diffère des collections que nous faisons déjà, en ce sens qu'il s'agit d'une ligne plutôt axée sur des articles individuels », a déclaré Jacobs. « Ces articles sont des choses que vous pouvez assembler à votre façon ; il s'agit plus de style personnel que d'avoir un look de défilé. »

S'inspirant des périodes, de la musique, de l'art et de la pop culture qui lui ont toujours servi d'inspiration, des silhouettes classiques, fidèles à l'esprit de Marc Jacobs, seront réinterprétées à chaque saison en créant une garde-robe en constante évolution. Du t-shirt en coton à imprimé aux robes de cocktail à paillettes, en passant par des pantoufles décontractées et des escarpins en cuir verni, la collection The Marc Jacobs propose une large gamme de prix pour rester accessible tout en préservant l'intégrité de chaque article.

Cette nouvelle collection reposera principalement sur des collaborations, notamment des partenariats créatifs avec Peanuts et le New York Magazine (voir ci-dessous pour plus d'informations), ainsi que des collaborations avec des artisans plus classiques, comme les imperméables Stutterheim et les perfectos en cuir Schott vus dans la collection pre-fall. Les vieux amis de la marque feront également leur apparition avec une capsule de chapeaux et de bandeaux réalisés par le chapelier Stephen Jones, ainsi que des articles de prêt-à-porter et des accessoires sortis des armoires personnelles de Marc et de son équipe, avec des pièces intitulées m.archive.

Avec une campagne photographiée par Hugo Scott et stylée par Lotta Volkova, la collection The Marc Jacobs sera lancée en mai 2019, et sera disponible dans les magasins Marc Jacobs du monde entier, dans certains grands magasins et sur marcjacobs.com.

New York Magazine x The Marc Jacobs

Incorporant et s'inspirant du logo classique du New York Magazine, dessiné en 1968 par Milton Glaser, le logo Marc Jacobs fait l'objet d'une refonte qui figurera sur toutes les catégories de produits, y compris le prêt-à-porter, les sandales et les sacs tels que le Snapshot. Une véritable célébration de l'un des symboles les plus emblématiques de la ville de New York.

Peanuts x The Marc Jacobs

Depuis qu'il a reçu une peluche Snoopy géante de la part de sa baby-sitter quand il avait six ans, la bande dessinée classique de Charles M. Schulz fait partie de ses favoris. Incorporés dans toutes sortes d'articles, des sweatshirts au style vintage aux sacs en toile en passant par des bijoux colorés, les personnages de Peanuts apportent une touche fantaisiste aux styles classiques de Marc Jacobs.

