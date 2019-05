Enquête publique sur le décès de Mme Adrienne Côté





QUÉBEC, le 30 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le Bureau du coroner annonce la tenue des audiences dans le cadre de l'enquête publique sur le décès de Mme Adrienne Côté, survenu le 23 avril 2018, à la suite d'une fracture de la hanche, à la résidence privée pour personnes aînées Au Couvent de Trois-Pistoles.

Présidée par la coroner Me Julie-Kim Godin, cette enquête publique vise à faire la lumière sur les causes et les circonstances du décès de Mme Côté ainsi qu'à formuler, s'il y a lieu, des recommandations pour assurer une meilleure protection de la vie humaine.

Date : 11 au 14 juin 2019



Heure : Dès 9 h



Endroit : Palais de justice de Rivière-du-Loup

33, rue de la Cour, Salle 4.10

Rivière-du-Loup (Québec)

H7T 2S9





Possibilité de filmer la salle 15 minutes avant le début des audiences chaque matin.





La liste des témoins qui seront entendus est disponible dans la section Calendrier des enquêtes publiques du site Internet du Bureau du coroner à l'adresse suivante : www.coroner.gouv.qc.ca.

