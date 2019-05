MAVIRET(MC) d'AbbVie maintenant inscrit sur la liste des médicaments du Nouveau-Brunswick





MAVIRET est le premier et le seul traitement pangénotypique d'une durée de 8 semaines offert aux patients atteints d'une infection chronique par le virus de l'hépatite C qui ne présentent pas de cirrhose et qui reçoivent un traitement pour la première fois* ,1 .

MAVIRET est le seul traitement pangénotypique approuvé à tous les stades de la néphropathie chronique.

MONTRÉAL, le 30 mai 2019 /CNW/ - AbbVie (NYSE : ABBV), une société biopharmaceutique d'envergure mondiale axée sur la recherche et le développement, a annoncé aujourd'hui que MAVIRET (comprimés de glécaprévir/pibrentasvir) est maintenant inscrit au formulaire des Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick. MAVIRET est un traitement uniquotidien sans ribavirine pour les adultes atteints d'une infection chronique par le virus de l'hépatite C (VHC) de génotypes 1 à 6 (les principaux génotypes du VHC)2. Il est le seul traitement pangénotypique de 8 semaines offert aux patients qui ne présentent pas de cirrhose et qui reçoivent un traitement pour la première fois*.

« L'hépatite C est la principale cause d'insuffisance hépatique et de cancer du foie au Nouveau-Brunswick, affirme la Dre Meaghan O'Brien, hépatologue à l'Hôpital Upper River Valley et professeure adjointe à la Division de médecine interne générale du Département de médecine de l'Université Dalhousie. Depuis la mise sur le marché, puis l'approbation et le remboursement de nouveaux traitements antiviraux à action directe, tel MAVIRET, il nous est possible de traiter tous les Canadiens atteints de cette maladie dévastatrice et mortelle. Cependant, nous devons veiller à la mise en place de modèles de soins appropriés afin de pouvoir réaliser nos objectifs tant à l'échelle locale que nationale. »

Dans le formulaire des Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick, MAVIRET est inscrit pour les patients adultes atteints d'une infection chronique par le virus de l'hépatite C (VHC) des génotypes 1 à 6, qui ont déjà été traités ou qui n'ont jamais reçu de traitement. L'inscription au formulaire a pris effet le 16 mai 20193.

« AbbVie croit que, ensemble, grâce à des partenariats innovants, nous pouvons faire de l'élimination de l'hépatite C la prochaine réussite en matière de santé publique. De concert avec les professionnels de la santé, les gouvernements et les associations de patients, nous pouvons atteindre l'objectif de 2030 de l'Organisation mondiale de la Santé, affirme Stéphane Lassignardie, directeur général, AbbVie Canada. Nous sommes déterminés à chercher et à trouver d'autres occasions de simplifier la voie vers la guérison. »

L'efficacité et l'innocuité de MAVIRET ont été évaluées dans le cadre de 9 études cliniques de phase II et III chez plus de 2300 patients infectés par le VHC de génotype 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, et atteints d'une hépatopathie compensée (avec ou sans cirrhose).

À propos de l'hépatite C

Au Canada, le nombre de personnes atteintes d'hépatite C chronique est estimé à 250 000, mais une proportion aussi élevée que 44 % d'entre elles ignorent qu'elles ont contracté cette maladie4. Or, si elle n'est pas diagnostiquée ni traitée, l'hépatite C chronique peut mener à la cirrhose, au cancer du foie ou à l'insuffisance hépatique. À l'heure actuelle, l'hépatite C est la principale indication d'une greffe du foie au Canada5. AbbVie appuie diverses initiatives visant à sensibiliser davantage le public à l'élimination du virus de l'hépatite C et à en faire une priorité, car nous savons que pour atteindre cet objectif commun d'ici 2030, il faudra plus que des médicaments. Cela prendra des partenariats transparents et collaboratifs faisant appel à toutes les parties intéressées - l'industrie, les fournisseurs de soins de santé, les systèmes de santé, ainsi que les groupes de patients et leurs réseaux de soutien. Seuls des efforts concertés et la maximisation du temps imparti permettront d'atteindre cet objectif.

À propos de MAVIRET

MAVIRET est approuvé au Canada pour le traitement des adultes atteints d'une infection chronique par le VHC de génotypes 1 à 6 (les principaux génotypes du VHC)6. MAVIRET est un traitement pangénotypique uniquotidien sans ribavirine composé de glécaprévir (100 mg), un inhibiteur de la protéase NS3/4A, et de pibrentasvir (40 mg), un inhibiteur de la protéine NS5A. Il est administré par voie orale à raison de 3 comprimés, 1 fois par jour6.

MAVIRET est un traitement pangénotypique d'une durée de 8 semaines permettant d'obtenir une guérison virologique** chez les patients exempts de cirrhose et qui reçoivent un traitement pour la première fois*,1. Ces patients représentent la majorité des personnes infectées par le VHC. MAVIRET est également approuvé chez les patients dont le traitement présente des défis particuliers, y compris ceux atteints d'une cirrhose compensée et porteurs de l'un des principaux génotypes du virus et ceux qui n'avaient jusqu'alors que quelques options thérapeutiques à leur disposition, comme les patients atteints d'une néphropathie chronique grave, ceux ayant reçu une greffe de foie ou de rein*** et ceux infectés par le VHC de génotype 36. Il s'agit du seul traitement pangénotypique approuvé à tous les stades de la néphropathie chronique6.

La découverte du glécaprévir est le fruit de la collaboration continue entre AbbVie et Enanta Pharmaceuticals (NASDAQ : ENTA) visant à mettre au point des inhibiteurs de la protéase du VHC et des schémas thérapeutiques qui comprennent des inhibiteurs de la protéase.

* Patients exempts de cirrhose et recevant un antirétroviral à action directe (AAD) pour la première fois, c'est-à-dire qui n'ont jamais été traités auparavant ou qui n'ont pas répondu à des traitements antérieurs à base d'interféron (interféron [pégylé] +/- ribavirine ou sofosbuvir-ribavirine +/- interféron pégylé).

** On considère comme guéris de l'hépatite C les patients qui ont obtenu une réponse virologique soutenue 12 semaines après la fin du traitement (RVS 12 ).

*** Il est recommandé d'administrer MAVIRET pendant 12 semaines chez les receveurs d`une greffe de foie ou de rein qui sont infectés par le VHC de génotype 1 à 6 et qui n'ont jamais été traités ou qui sont infectés par le VHC de génotype 1, 2, 4, 5 ou 6 et qui ont déjà été traités par le schéma PRS (traitement comprenant un interféron ou un interféron pégylé, la ribavirine et [ou] le sofosbuvir). On doit envisager de porter la durée du traitement à 16 semaines chez les patients ayant reçu une greffe qui sont infectés par le VHC de génotype 1 et qui ont déjà été traités par un inhibiteur de la protéine NS5A (mais non par un inhibiteur de la protéase NS3/4A) ou qui sont infectés par le VHC de génotype 3 et qui ont déjà été traités par le schéma PRS.

À propos d'AbbVie Care

Les Canadiens à qui l'on prescrit MAVIRET pourront s'inscrire à AbbVie Care, un programme de soutien qui porte la signature d'AbbVie. Ce programme est conçu pour offrir une vaste gamme de services personnalisés tels qu'une aide au remboursement et un soutien financier, des services de pharmacie, des renseignements personnalisés et un soutien continu pour la prise en charge de la maladie tout au long du traitement.

À propos d'AbbVie

AbbVie est une société biopharmaceutique d'envergure mondiale axée sur la recherche et le développement de traitements novateurs de pointe ciblant certaines des maladies les plus complexes et les plus graves au monde. La société a pour mission de mettre à profit son expertise, son personnel dévoué et son approche unique de l'innovation pour améliorer de façon marquée les traitements dans quatre principaux champs thérapeutiques : l'immunologie, l'oncologie, la virologie et les neurosciences. Dans plus de 75 pays, les employés d'AbbVie travaillent chaque jour à faire évoluer les solutions de santé destinées aux citoyens du monde entier. Pour en savoir plus sur AbbVie, visitez les sites www.abbvie.ca et www.abbvie.com. Suivez la société sur Twitter (@abbvieCanada et @abbvie) ou consultez ses offres d'emploi sur Facebook ou LinkedIn.

